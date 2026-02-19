+
रास्वपा बर्दघाटका नेताले छाडे पार्टी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते १०:१८

९ फागुन,बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बर्दघाट नगरपालिकाका नेता जीतबहादुर हरिजनले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् ।

फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनमा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रवेश गरेका  बिक्रम खनाललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले टिकट दिएपछि असन्तुष्ट बनेका हरिजनले पार्टी छोड्ने निर्णय लिएका हुन् ।

राजीनामामा उनले विभिन्न कारण उल्लेख गरे पनि उनी निकट पार्टी नेताहरूका अनुसार कांग्रेसबाट चुनावको मुखमा पार्टी प्रवेश गरेका खनाललाई टिकट दिँदा नवलपरासीको समग्र रास्वपा पार्टी पंक्तिले पार्टी निर्माणमा गरेको योगदानको अवमूल्यन भएको, पार्टी नेतृत्वले भन्ने एकथरी र व्यबहार ठीक उल्टो भएको महसुस गरेर राजीनामा दिएको हरिजनले अनलाइनखबरलाई बताए ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट रास्वपाको तर्फबाट महेन्द्र सेन ठकुरीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । संगठन कमजोर र कठिन अवस्थामा रहेको समयमा चुनाव लड्दै नवलपरासीमा पार्टी विस्तार गर्न मुख्य भूमिका खेलेका आधारमा यसपटक पनि ठकुरीलाई नै टिकट दिनुपर्ने  मान्यता स्थानीय पार्टी पंक्तिमा रहेकोमा खनाललाई टिकट दिए पछि रास्वपा मा असन्तुष्टि छ ।

पार्टी छाडेका हरिजन बर्दघाट-१३ का सभापति हुन् ।

बर्दघाट रास्वपा
