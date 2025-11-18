१२ फागुन, काठमाडौं । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक जारी छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बसेको हो ।
यही फागुन २१ गतेको निर्वाचनको सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सहभागी छन् ।
देशका कतिपय क्षेत्रमा रहेको सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा सुरक्षा समितिले समीक्षा गर्दैछ । खासगरी केही दिन अगाडि रौतहटमा दुई समूहबीच झडप हुँदा कर्फ्यु लगाउनुपरेको थियो । पछि वीरगञ्जमा पनि कर्फ्यु लगाइएको थियो ।
निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार यही फागुन १८ गतेसम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न पाउँछन् । त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार यस अवधिमा हुने सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा समीक्षा हुनेछ र आवश्यक रणनीति तय गरिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4