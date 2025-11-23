कैलाली- ५ : नाउपा नेपालका उम्मेदवार नै रास्वपा प्रवेश

१२ फागुन, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका तर्फबाट कैलाली- ५ का उम्मेदवार जगन्नाथ चाैधरी रास्वपा प्रवेश गरेका छन्।
आफूले उठाउँदै आएका विषय रास्वपाका उम्मेदवार आनन्द चन्दसँग मिलेकाले उनलाई समर्थन गर्न तयार भएको बताएका हुन् ।
उनलाई रास्वपा केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण थारू, नेताहरू हरि रेग्मी, जशु भट्ट र उम्मेदवार चन्दले पार्टीमा स्वागत गरे ।
प्रवेश कार्यक्रममा बाेल्दै चाैधरीले भने, ‘मेराे एजेन्डा सुशासन, समावेशीता, विकास रहेकाे थियाे। जुन रास्वपाका उम्मेदवारकाे पनि रहेकाे छ । परिवर्तनका लागि हामी एक ठाउँ आउन जरुरी ठानेर आफ्नो उम्मेदवारी स्थगित गरेकाे हुँ ।’
उक्त कार्यक्रममा चन्दले चाैधरी जस्तो परिपक्व नेतृत्व रास्वपालाई आवश्यक रहेकाे बताए। उनले भने, `उहाँको आगमनले रास्वपा थप बलियो भएकाे महशुस गरेकाे छु ।´
उनी गत निर्वाचनमा प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार बनेका थिए ।
