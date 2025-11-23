देशका विभिन्न भागमा कर्फ्यु लगाएर सरकारले मतदातामा त्रास फैलायो : एमाले

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा (एमाले) ले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि निषेधाज्ञा र कर्फ्यु लगाएर मतदातामा डर र त्रास फैलाएको आरोप लगाएको छ।
- एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले सरकारको निषेधाज्ञा र कर्फ्यु सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी भएको बताए।
- एमालेले निर्वाचन समयमा कुनै ढिलाइ नगरी चुनाव हुनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै 'भोट फर नेसन' नारा अघि सारेको छ।
१२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ९ दिनअघि देशका विभिन्न भागमा सरकारले निषेधाज्ञा र कर्फ्यु लगाएर मतदातामा डर र त्रास फैलाएको आरोप लगाएको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले सर्वसाधारणको शान्ति सुरक्षाका नाममा निषेधाज्ञा र कर्फ्यु जारी गर्नु सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी भएको बताएका हुन् ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार समितिका संयोजकसमेत रहेका उनले सरकारका यस्ता कामकारबाहीले मतदाताको मनमा भय सिर्जना गरी स्वतन्त्र मतदानको अधिकार कुण्ठित गरिरहेको आरोप लगाए ।
शाहीले मधेस–तराइका विभिन्न जिल्लामा लगाइएको कर्फ्यु आम मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न अवरोध पुर्याउने काम गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
सरकारको यो रवैयाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको एमालेको ठहर छ । समाजमा अनेक बहानामा निर्वाचन सार्ने भ्रामक हल्ला चलेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै एमालेले घोषित समयमै चुनाव हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
एमालेले आफूलाई स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनको विश्वसनीय आधारका रूपमा स्थापित गरिसकेको दाबी गर्दै शाहीले ‘भोट फर चेन्ज’ होइन, ‘भोट फर नेशन’ को नारा अघि सारेको बताए ।
