+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोल्टीको दानसागु खोलामा बेलिब्रिज निर्माण हुँदै

बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकामा रहेको दानसागु खोलामा बेलिब्रिज निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।

0Comments
Shares
प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह
२०८२ फागुन १२ गते १२:४७

१२ फागुन, बाजुरा । बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकामा रहेको दानसागु खोलामा बेलिब्रिज निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका अन्तर्गत साँफे–मार्तडी सडक खण्डको जडाङ्गमा रहेको बेलिब्रिज लामो समय देखि बुढीगंगा नदीमा थन्किएको थियो ।

लामो समयपछि उक्त बेलिब्रिज दानसागु खोलामा सार्ने गरी काम भइरहेको बुढीनन्दा नगरपालिका नगरप्रमुख जनक कुमार बोहाराले बताए ।

जडाङ्गमा रहेको बेलिब्रिज सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर अछामले दानसागु खोलामा बेलिब्रिज निर्माणका लागि टेन्डर गरेर काम सुरु भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी धमाधम काम भइरहेको छ ।

अहिले दानसागु खोलामा दुवै तिर बेलिब्रिजका लागि फाउन्डेसन निर्माण भइरहेको स्थानीय प्रदिपराज जोशीले बताए ।

निर्माण कार्यको ठेक्का डीएस जनकल्याण जेभी काभ्रेले पाएको छ । भ्याट बाहेक २ करोड १ लाख १० हजार ८ सय १४ मा काम गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । असारसम्म काम सक्ने गरी काम भइरहेको छ ।

यता जडाङ्गमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अन्य ठाउँमा सार्न पहल नहुँदा पुल निर्माण कार्य थन्किएको थियो । लाम्रो प्रयासपछि कोल्टीमा सार्न सफल भएको नगरप्रमुख बोहोराले बताए ।

स्थानीयवासीले लामो समयदेखि दानसागु खोलामा सुरक्षित आवतजावतका लागि पुलको आवश्यकता रहेको भन्दै माग गर्दै आएका थिए ।

बेलिब्रिज स्थापना भएपछि स्थानीय यातायात सहज हुने र आर्थिक–सामाजिक गतिविधिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले समयमै प्रक्रिया पूरा भई यस आर्थिक वर्षमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी काम थालिएको बताएको छ ।

मार्तडी कोल्टी सडकको मुख्य ठाउँ दानसागु खोला रहेको छ । बाजुराका चार पालिका, हुम्ला र मुगु समेत यो बाटो जोडिने गरेको छ ।

जडाङ्गमा रहेको बुढीगंगा नदीमा २०७७ साल साउन २५ मा आएको बाढीले बेलिब्रिज बगाएको थियो ।

दानसागु खोला बेलिब्रिज
लेखक
प्रकाश सिंह

परोपकारी पत्रकारितामा रूचि राख्ने सिंह बाजुराका पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘प्राविधिकको ढिलासुस्ती र लापरबाहीले निर्देशकको निदहराम हुन्छ’

‘प्राविधिकको ढिलासुस्ती र लापरबाहीले निर्देशकको निदहराम हुन्छ’
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
विद्युत् क्षेत्रका संस्थालाई सुशासन मापदण्ड जारी

विद्युत् क्षेत्रका संस्थालाई सुशासन मापदण्ड जारी
चुनाव सार्ने हल्लामा एमालेको आपत्ति, भन्यो- अब फागुन २१ मै हुनुपर्छ

चुनाव सार्ने हल्लामा एमालेको आपत्ति, भन्यो- अब फागुन २१ मै हुनुपर्छ
संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दालाई लिएर सर्वोच्चमाथि एमालेले उठायो प्रश्न

संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दालाई लिएर सर्वोच्चमाथि एमालेले उठायो प्रश्न
देशका विभिन्न भागमा कर्फ्यु लगाएर सरकारले मतदातामा त्रास फैलायो : एमाले

देशका विभिन्न भागमा कर्फ्यु लगाएर सरकारले मतदातामा त्रास फैलायो : एमाले

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित