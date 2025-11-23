+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेटफ्ल्क्सिको २१५ करोड भारुको प्रस्ताव अस्वीकार, ‘अल्फा’ हलमै आउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते १३:१०
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाईआरएफ स्पाइ युनिभर्सको फिल्म 'अल्फा' सिनेमाघरमै १७ अप्रिल २०२६ मा रिलिज हुने भएको छ।
  • निर्माताले नेटफ्लिक्सको २१५ करोड भारु स्ट्रिमिङ प्रस्ताव अस्वीकार गरी फिल्मलाई थिएटरमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
  • फिल्ममा आलिया भट्ट र शरवरी वाघ मुख्य भूमिकामा छन् भने, आलिया र बबी देओलबीच क्रिएटिभ मतभेद भएको चर्चा छ।

मुम्बई । बलिउडको ‘वाईआरएफ स्पाइ युनिभर्स’ को प्रतीक्षित फिल्म ‘अल्फा’ मा आलिया भट्ट र शरवरी वाघ मुख्य भूमिकामा देखिँदैछन् । फिल्मको घोषणा सन् २०२४ मा गरिएको थियो र २०२५ मा रिलिज गर्ने योजना पनि थियो ।

तर पछि प्रदर्शन मिति सारियो र फिल्म सिधै ओटीटीमा आउने चर्चा चलेको थियो । यद्यपि, यसबारेको एक नयाँ रिपोर्टले भने फिल्म सिनेमाघरमै प्रदर्शनमा आउने बताएको छ ।

निर्माताले ओटीटी रिलिजको योजना परिवर्तन गरेका हुन् । ‘भेराइटी इन्डिया’ का अनुसार, यशराज फिल्म्सलाई नेटफ्लिक्ससँग करिब २१५ करोड भारु स्ट्रिमिङ सम्झौताको प्रस्ताव आएको थियो, जसअनुसार फिल्म सिधै ओटीटीमा आउने थियो ।

तर निर्माण कम्पनीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै फिल्मलाई ठूलो पर्दामै प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । स्टुडियोका प्रवक्ताले ‘अल्फा’ सिनेमाघरमै रिलिज हुने पुष्टि गरेका छन् । उनले फिल्म सिधै ओटीटीमा आउने भन्ने खबरलाई अफवाह भन्दै खण्डन गरे ।

उनका अनुसार, यस विषयलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको छ । साथै, वाईआरएफले आफ्ना फिल्मलाई थिएटर रिलिजभन्दा अघि ओटीटीमा नल्याउने नीति रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अल्फा’ लाई निकै विशेष फिल्म बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यसमा देशकै शीर्ष अभिनेत्रीमध्ये एक आलिया भट्ट मुख्य भूमिकामा छन् भने प्रतिभाशाली अभिनेत्री शरवरी पनि देखिनेछिन् ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामीले राम्रो फिल्म बनाएका छौं भन्नेमा विश्वास छ र दर्शक पूर्णरूपमा मनोरञ्जित हुनेछन् । अन्य एक्सन फिल्मझैँ यसलाई पनि दर्शकले माया गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

यो फिल्मलाई लिएर केही दिनअघि अर्को अपडेट पनि बाहिर आएको थियो । आलिया र बबी देओलबीच मनमुटाव भएको चर्चा गरिएको थियो । आलियाले केही क्रिएटिभ सुझाव दिएको भनिएको थियो, जुन बबीलाई मन परेन र त्यसकै कारण उनीहरूबीच असहजता पैदा भएको बताइयो ।

फिल्म १७ अप्रिल २०२६ मा रिलिज हुने तयारीमा छ । यही मितिमा सलमान खानको ‘ब्याटल अफ गलवान’ पनि प्रदर्शनमा आउने बताइएको छ ।

अल्फा आलिया भट्ट नेटफ्ल्क्सि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न : मतदान केन्द्रमा कर्मचारीको खटनपटन कसले गर्छ ?

निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न : मतदान केन्द्रमा कर्मचारीको खटनपटन कसले गर्छ ?
साम्बाको उपचारका लागि अनेरास्ववियुले थाल्यो सहयोग अभियान

साम्बाको उपचारका लागि अनेरास्ववियुले थाल्यो सहयोग अभियान
निर्वाचनका लागि बैतडीमा खटिँदैछन् १२८८ जना कर्मचारी

निर्वाचनका लागि बैतडीमा खटिँदैछन् १२८८ जना कर्मचारी
अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक असफल

अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक असफल
अमेरिकाबाट कलाकर्ममा सक्रिय बने धुर्मुस–सुन्तली

अमेरिकाबाट कलाकर्ममा सक्रिय बने धुर्मुस–सुन्तली
रविले भने- जनताको आवाज उठाउँदा माइक काट्ने सभामुख, देवराजले गरे खण्डन

रविले भने- जनताको आवाज उठाउँदा माइक काट्ने सभामुख, देवराजले गरे खण्डन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित