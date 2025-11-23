+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एलसीसीआई ग्लोबल क्वालिफिकेसनको पहलमा स्कटल्यान्ड र नेपालका विद्यार्थीबीच अनुभव आदानप्रदान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते १३:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एलसीसीआई ग्लोबल क्वालिफिकेसनले ३१ जनवरीदेखि १७ फेब्रुअरीसम्म नेपालमा स्कटल्याण्ड र नेपाली व्यवस्थापन विद्यार्थीका लागि सांस्कृतिक र मोबिलिटी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
  • कार्यक्रमले स्कटिस विद्यार्थीलाई व्यावहारिक तालिम र सिप अभिवृद्धि प्रदान गरी दुई देशबीच व्यावसायिक सिप तथा सांस्कृतिक समझदारी सुदृढ पार्ने उद्देश्य राखेको थियो।
  • कार्यक्रममा काठमाडौं, चितवन र पोखरामा व्यवसायिक विद्यार्थी र उद्योग विशेषज्ञबीच ज्ञान साझेदारी गरिएको थियो र बेलायत सरकारको ट्युरिङ योजनाले सहयोग गरेको थियो।

१२ फागुन, काठमाडौं । स्कटल्याण्डको फोर्थ भ्याली कलेजका व्यवस्थापन विद्यार्थीका लागि एलसीसीआई ग्लोबल क्वालिफिकेसनले सांस्कृतिक र मोबिलिटी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रम ३१ जनवरीदेखि १७ फेब्रुअरीसम्म नेपालमा सम्पन्न भएको थियो ।

स्कटल्याण्ड र नेपालका विद्यार्थीहरू बीच व्यवसायिक अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । काठमाडौं, चितवन र पोखरामा व्यवसायिक विद्यार्थीहरू र उद्योग विशेषज्ञहरू बीच ज्ञान साझेदारी गरिएको थियो ।

‘मुख्य उद्देश्य स्कटिस विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक तालिम, सिप अभिवृद्धि र एक्सपोजर प्रदान गरेर दुई देशबीच व्यावसायिक सिप तथा सांस्कृतिक समझदारीलाई सुदृढ पार्नु थियो’ एलसीसीआई ग्लोबल क्वालिफिकेसनले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘धेरैजसो सत्रहरू क्षेत्र भ्रमण र व्यवसाय मोडेल बुझेर व्यावहारिक अनुभव मार्फत सञ्चालन गरिएको थियो ।’

एआईटीएम कलेजका व्यवसाय प्रशासनमा स्नातक र आतिथ्य व्यवस्थापनमा स्नातकका नेपाली विद्यार्थीहरूले कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउन सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । स्कटल्याण्ड र नेपाल दुवैका विद्यार्थीहरूले एलसीसीआई ग्लोबल क्वालिफिकेसनद्वारा विकसित ‘अली जिनियस’ नामक कार्यक्रमको लागि व्यापार मोडेल बुझ्ने अवसर पाए ।

स्कटिस विद्यार्थी नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासको अभूतपूर्व अवसर र नेपाली उद्यमीको मेहनत देखेर उत्साहित थिए । मोबिलिटी कार्यक्रमलाई बेलायत सरकारको ट्युरिङ योजनाले सहयोग गरेको थियो ।

एलसीसीआई ग्लोबल क्वालिफिकेसन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित