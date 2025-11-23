+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
स्थलगत दाङ २/भिडियो वार्ता :

प्रश्न झेल्ने शंकर, विपिन र किरणकिशोरका आ–आफ्नै तरिका

अनलाइनखबरका प्रश्न झेल्न किरणकिशोर जति सहज देखिन्छन्, शंकर अलिक कम । शंकर जति मात्रामा सहज देखिन्छन्, विपिन त्योभन्दा अझै कम । तीनैजनाको भिडियो वार्ता हेरौं ।

0Comments
Shares
बसन्त बस्नेत बसन्त बस्नेत
२०८२ फागुन १५ गते २०:५८

घोराही । दाङ क्षेत्र नम्बर २ को चुनावलाई शंकर पोखरेलको पुनरागमनले जति रोचक बनाएको छ, त्यसमा अरु रोचकता थपिएको छ किरणकिशोर घिमिरे र विपिनकुमार आचार्यको आगमनले ।

यी तीन दंगालीबाहेक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका निर्मल आचार्य लगायत अरु पनि उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । तर यसअघि उठ्दै जित्दै हार्दै गरेका पोखरेलका लागि यो चुनाव साँचो अर्थमा निर्णायक छ ।

थुप्रै स्थानीयका अनुसार उनी यसपल्ट सफल हुन नसकेमा संसदीय राजनीतिमात्रै होइन, पार्टी राजनीतिकै भविष्यसमेत अनिश्चयको आँधीमा हेलिन सक्ने छ ।

०७९ सालमा कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट उठेकी तत्कालीन माओवादीकी रेखा शर्मासँग शंकर पोखरेल केवल १९३ मतको झिनो अन्तरले पराजय भोगेका थिए । यो सामान्य चुनाव हुन्थ्यो भने उनका सामू विगतकै मत जोगाउन सकेमात्र पनि जित्ने सम्भावना धेरै हुने थियो । केन्द्रमा प्रभावशाली नेता भएकाले उनी जित्दा दाङले विकास पाउँछ, पोखरेल जस्ता नेता चाहिन्छ भन्ने सोच राख्नेहरु अझै पनि यो जिल्लामा थुप्रै भेटिन्छन् ।

तर यही बीचमा आइदियो जेनजी आन्दोलन, जसको आक्रोशको केन्द्रमा केपी शर्मा ओली छन् । उनको दह्रो सारथि भएकाले पोखरेलप्रति समेत यो आक्रोश लक्षित देखिन्छ । घोराहीका मुख्य बजार क्षेत्रमा विरोधबाजीका नाराहरु लेखिएका छन्, जसलाई सहजै उपेक्षा गर्न एमालेलाई सहज छैन ।

त्यस अर्थमा शंकर पोखरेलको प्रतिस्पर्धा अरु उम्मेदवारविरुद्ध होइन, एमालेका आफ्नै आन्तरिक नीतिहरुविरुद्ध हुने पक्कापक्की देखिन्छ । ‘प्रविधिको दुरुपयोग गरेर डिप स्टेटले अराजकता मच्चायो,’ यो अन्तर्वार्तामा उनले प्रतिरक्षा गर्न छाडेका छैनन् । एउटै व्यक्तिलाई पुननिर्वाचित गरिराख्नुको मूल्य कति महँगो पर्न सक्छ, उनले आत्मसमीक्षा गर्न नखोजेजस्तो प्रतीत भने हुन्छ ।

त्यसैले बरु यो प्रतिस्पर्धा कुनै गठबन्धनविरुद्ध भएको भए सायद उनका लागि सहज हुने थियो । उनी त आफ्नै एमालेको सोचाइको बन्धनमा फसिरहेका देखिन्छन् । उनी यो बन्धनबाट कत्तिको बाहिर निस्कन सके त ? सोमबार अनलाइनखबरसँग दाङको घोराहीमा गरिएको यो झन्डै एक घन्टा लामो वार्ता सुनौं ।

पोखरेलसँग स्वाभाविक प्रतिस्पर्धामा हुनसक्ने पार्टी हो नेपाली कांग्रेस, जसको हल्लालाई चिर्दै रास्वपा यतिखेर दाङ २ मा अग्रणी भागमा देखिन थालेको छ । रास्वपाको कुरा एकैछिनमा । त्यसभन्दा पहिले कांग्रेस उम्मेदवार किरणकिशोर घिमिरेको कुरा गरौं ।

किरणकिशोर घिमिरे प्रज्ञा, विनयशीलता अनि सामुदायिक घुलनलिता सबैमा अब्बल देखिन्छन् । अझ कांग्रेसले बिर्सन खोजिरहेको अर्थसामाजिक बाटोलाई किरणकिशोर यस्तरी बुझाउँछन् कि उनका तर्कहरुलाई उपेक्षा गर्न सम्भव नै छैन ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रतर्फ फड्कन खोजिरहेको कांग्रेसमा प्रदीप गिरिका चेलाभुलाजस्ता लाग्ने यी किरणकिशोरले बनाउन खोजेको सानो अर्थतन्त्र, अनि त्यसमा प्रकट हुने गाउँमुखी सोच छलफलयोग्य छन् ।

किरणकिशोरका दाजु कृष्णकिशोर र कमलकिशोर घिमिरे दुवैसँग शंकर पोखरेलले क्रमश: ०५६ र ०७४ मा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका छन् । कृष्णकिशोरसँग शंकर पराजित थिए । कमललाई भने ०७४ को प्रदेशसभा चुनावमा हराएर शंकर लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बने ।

यसै क्रममा आइपुगे किरणकिशोर । एकाघरका उम्मेदवार पाउँदा–पाउँदा कांग्रेस समर्थकलाई थकान लागेको पनि हुन सक्छ । दाजुहरुको भाइ भएका कारण पनि किरणकिशोरलाई कसैले कम आँकेको छ भने त्यो चाहिँ गलत सावित हुनेछ ।

अनलाइनखबरले मंगलबार बिहान घोराहीमा लिएको अन्तर्वार्तामा किरणकिशोरले साँचो अर्थमा आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् । चाहे आर्थिक मुद्दामा होस् या राजनीतिक, स्थानीय गाउँ देहातको मुद्दामा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, किरणकिशोरका सोचहरु सुन्न कामलाग्दा छन् भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

यसअघि माओवादी उम्मेदवारलाई सघाएको कांग्रेसका लागि रुख चिह्न लिएर उम्मेदवार पठाउने सुविधा त प्राप्त भयो । त्यो अवसर किरणले कत्तिको प्रयोग गर्लान्, हेर्न बाँकी छ । अहिलेलाई यो अन्तर्वार्ता सुनौं ।

अब लागौं, रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यतर्फ । उसो त रास्वपाभित्र जसको जे पद बाँडफाट भए पनि व्यावहारिक अभ्यासमा एउटै पद छ, त्यो हो रवि लामिछानेको सभापति पद । अरु पद भनेका प्रशासनिक भूमिकाका लागि मात्रै हुन् । साढे तीन वर्षअघि खुलेको दलको महाधिवेशन हुन बाँकी छ ।

तर ४० वर्ष पुग्न लागेका विपिनले लिएको सहमहामन्त्री पद चाहिँ अलिक बेग्लै पद हो । ग्यालेक्सी टिभीकालमा रविका बलिया सारथि बनेका विपिन रास्वपा स्थापनाको एक आर्किटेक्ट हुन् । उनीसमेतको जोडबलमा रविले पार्टीलाई छिटो स्थापित गर्न सके ।

यसरी भन्न सकिन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा रविका जे सबलता हुन्, ती विपिनका पनि सबलता हुन् । रविका जे दुर्बलता हुन्, विपिनका पनि दुर्बलता हुन् ।

रविलाई पछिल्ला वर्षहरुमा सर्वाधिक विवादमा तान्ने सहकारी ठगी प्रकरणमा विपिन सम्बद्ध कम्पनीको नाम पनि जोडिन्छ । अदालतका मुद्दा, संसदीय समितिका प्रतिवेदनमा उनीसम्बद्ध नोबडी प्रोडक्सन उल्लेख छ ।

यो अन्तर्वार्तामा विपिनले आफ्नो पक्षको प्रतिवाद गर्ने कोसिस गरेका छन् ।

प्रष्टै देख्न सकिन्छ, आज रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिमा अब्बल प्रमाणित गर्न कस्सिएको छ । काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन शाहलाई भित्राएर रविले नयाँ प्रयोगतर्फ आफूलाई होम्दै गर्दा दाङ २ मा विपिन लड्न आएका छन् । गृहजिल्ला फर्केर उनले दिएको उम्मेदवारीका बारेमा विपिनले यो अन्तर्वार्तामा आफूलाई भविष्यमुखी र युवामुखी सोचको पक्षमा उभ्याएका छन् । कृषि र रोजगारीका एजेन्डामा आफ्नो झुकाव देखाएका छन् ।

सोमबार अपराह्न लिइएको यो अन्तर्वार्तामा अनलाइनखबरका प्रश्न झेल्न किरणकिशोर जति सहज देखिन्छन्, शंकर अलिक कम । शंकर जति मात्रामा सहज देखिन्छन्, विपिन त्योभन्दा अझै कम । विपिन आफ्ना कुरालाई सकेसम्म सिधा राख्न कोसिस गर्छन् । तर राजनीतिक प्रश्नका राजनीतिक जवाफ कम दिन्छन् । प्रश्नभित्र सन्निहित प्राविधिक पक्षको सम्बोधनतर्फ उनको रुचि बढ्ता देखिन्छ ।

दाङमै जन्मेहुर्के पनि विपिन स्थानीयमा कम भिजेजस्तो अनुभूति हुन्छ । तर उनलाई घन्टी चिह्न लिएर मतदातासामू पुग्ने सुविधा छ । पार्टीको स्थानीय पंक्ति परिचालनमा अझै पनि कहीँ न कहीँ खाली भाग देखिन्छ । एमाले र कांग्रेसभन्दा नयाँ पार्टी, अनि संगठन भएकाले यो स्वभाविक हो । तर विपिन घन्टीप्रति बढ्दो जनलहरलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन् ।

अघिल्लोपल्ट एमालेले प्रत्यक्षतर्फ झन्डै २७ हजार मत पाउँदा रास्वपाले १६ हजार नजिकको मत पाएको थियो । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिले विपिनलाई साथ दिएको छ । त्यसैले यसअघिको चुनावी अंकगणितले दाङमा काम नगर्न पनि सक्छ ।

अनलाइनखबरले भन्ने गरेको छ, ‘छान्नुअघि जान्नुहोस्’ । यो हामीले उम्मेदवारहरुको परिचय छाप्ने सन्दर्भमा प्रयोग गरेको ट्यागलाइन हो । तपाईं दाङ २ को मतदाता हुनुहुन्छ भने यी तीन उम्मेदवारमध्ये कसैलाई छान्नुअघि जान्नुहोस् ।

सबै उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लिन सम्भव भएन । हामीले विगतको तुलना र प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता तथा संकेतका आधारमा शंकर, किरण र विपिनलाई अन्तर्वार्ता गरेका छौं । नेकपाका निर्मल आचार्य लगायत उम्मेदवार त्यहाँ छँदै छन् । अहिलेलाई प्रस्तुत छ, यी तीन अन्तर्वार्ता–

– आभास बुढाथोकीको सहयोगमा

– फोटो/भिडियो : चन्द्र आले/अनलाइनखबर

किरणकिशोर घिमिरे दाङ २ निर्मल आचार्य प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ विपिनकुमार आचार्य शंकर पोखरेल
लेखक
बसन्त बस्नेत

बसन्त बस्नेत अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक हुन् । उनका 'महाभारा' र 'सिमसारा' उपन्यास तथा '७२ को विस्मय : संविधान मधेस र नाकाबन्दी' सामयिक इतिहास गरी तीन किताब प्रकाशित छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित