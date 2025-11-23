राजनीतिका विकृति सफा गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउँछौं : प्रदीप पौडेल

१६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीका पक्षमा देशैभरबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताएका छन् ।
काठमाडौं-५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रहेका पौडेलले शनिबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै देशभरबाट प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रियाले ऊर्जा प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘देशभरका साथीहरू र मतदाताले फोन गरेर तपाईंहरूले कांग्रेस रूपान्तरण गर्नुभयो । अब देश रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा अझ उत्साहजनक तरिकाले अगाडि बढ्नुस् भनेको विषयले अझ उत्साही बनाएको छ’, उनले भनेका छन् ।
महामन्त्री पौडेलले देशैभर छरिएर रहेका पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई मतदातामाझ पुग्न आग्रह पनि गरेका छन् । उनले राजनीतिका तमाम विकृति सफा गर्ने र नयाँ ढंगले अघि बढ्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
महामन्त्री पौडेलले काठमाडौं–५ का मतदाताबाट समेत स्नेह प्राप्त भएको बताएका छन् । ‘आदरणीय मतदाताज्यूहरूले जसरी स्नेह प्रकट गर्नुभएको छ, त्यसबाट मलाई उर्जा प्राप्त भएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘म अत्यन्त उत्साही छु ।’
