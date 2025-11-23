+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हर्कले भने- युवालाई राजनीतिक गुन्डा बनाउँदिनँ, देश निर्माणमा ढुङ्गा बोक्न भने लगाउँछु

आफू कहिल्यै पनि युवालाई ढुङ्गा हान् नभन्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘तर मैले देश निर्माण गर्दा ढुङ्गा बोक् भन्न सक्छु,’ साम्पाङले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते १५:४४

१६ फागुन, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई ‘साम्पाङ’ले युवालाई राजनीतिक गुन्डा बनाउन नपाइने भन्दै खबरदारी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले आफूले भने युवालाई ढुङ्गा हान् नभन्ने बताएका हुन् ।

‘युवालाई राजनीति गुन्डा बनाएर हिँडाए नि मान्छेले हैन त ? जा भाइ त्यसलाई कुट, केही भए म छु नि, प्रहरीले पक्रिए पनि म छुटाइहाल्छु भनेर,’ साम्पाङले भने, ‘अनि हाम्रो भाइ भतिजो कुट्न थाल्छ, भोलि काट्न थाल्छ, पर्सी मार्छ । अनि मारेपछि जेल जान्छ ।’

युवालाई राजनीतिक गुन्डा बनाउनेलाई खबरदारी गर्न चाहेको उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘युवालाई यो देशको सबैभन्दा ठुलो निर्माण र उत्पादनको शक्ति बनाउन चाहन्छ, श्रम संस्कृति पार्टी ।’

आफू कहिल्यै पनि युवालाई ढुङ्गा हान् नभन्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘तर मैले देश निर्माण गर्दा ढुङ्गा बोक् भन्न सक्छु,’ साम्पाङले भने ।

श्रम संस्कृति पार्टी हर्कराज राई ‘साम्पाङ’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हर्कको व्यंग्य- घण्टी बजाउँदै आएको दल नयाँ होइन, पहिल्यै मुख टर्रो बनाइसक्यो

हर्कको व्यंग्य- घण्टी बजाउँदै आएको दल नयाँ होइन, पहिल्यै मुख टर्रो बनाइसक्यो
जसपा खोटाङ अध्यक्ष नै श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश

जसपा खोटाङ अध्यक्ष नै श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश
ओली र बालेनसँग लड्न हर्कले पठाएका माटो उम्मेदवार

ओली र बालेनसँग लड्न हर्कले पठाएका माटो उम्मेदवार
हर्क साम्पाङको उत्सव

हर्क साम्पाङको उत्सव
नयाँ भनिएकामा सत्ताको मोह र प्रतिरोधको विचार छ: हर्क साम्पाङ

नयाँ भनिएकामा सत्ताको मोह र प्रतिरोधको विचार छ: हर्क साम्पाङ
श्रम संस्कृति पार्टी कसैसँग मिल्दैन : हर्क साम्पाङ

श्रम संस्कृति पार्टी कसैसँग मिल्दैन : हर्क साम्पाङ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित