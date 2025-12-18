नयाँ भनिएकामा सत्ताको मोह र प्रतिरोधको विचार छ: हर्क साम्पाङ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नयाँ भनिएकाहरू पनि पुरानाजस्तै काम नलाग्ने दावी गरेका छन्।
- साम्पाङले सत्ताको मोह र प्रतिशोधको विचार मात्रै रहेको बताएका छन्।
- उनीहरूले विदेशी डलरबाट पालिएका भ्रष्टहरूलाई अफवाह फैलाउने आरोप लगाएका छन्।
१३ पुस, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले नयाँ भनिएकाहरू पनि पुरानाजस्तै काम नलाग्ने रहेको दावी गरेका छन् । उनीहरूमा सत्ताको मोह र प्रतिशोधको विचार मात्र रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच लामो छलफलपछि आइतबार बिहान सातबुँदे सम्झौता भएसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो प्रतिक्रिया दिँदै साम्पाङले यस्तो बताएका हुन् ।
श्रम संस्कृति बाहेकका अन्य सबै नयाँ पार्टी पुरानाजस्तै काम नलाग्ने रहेको उनको दावी छ ।
‘पुराना पनि काम नलाग्ने हुन् । श्रम संस्कृतिबाहेक अहिलेका पनि उस्तै हुन् । कसैसँग यो देशप्रति, जनताप्रति माया छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘छ भने सत्ताको कुर्सीसँग माया छ र प्रतिशोध साँध्ने विचार छ । हामीलाई प्रतिशोधको राजनीति चाहिएको होइन ।’
साम्पाङले विदेशी डलरबाट पालिएका र भ्रष्टाचार गरेर कोठामा पैसा थुपारेकाहरूले श्रम संस्कृति पार्टी पनि अरु कुनै दलसँग मिल्छ भनेर अफवाह फैलाइरहेको जिकिर गर्दै कसैसँग नमिल्ने बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4