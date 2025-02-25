वेस्ट ह्याममाथि फराकिलो जित निकाल्दै लिभरपुल पाँचौं स्थानमा उक्लियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ फागुन, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिगअन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले वेस्ट ह्यामलाई ५–२ ले पराजित गर्दै तालिकाको पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ ।
यो जितसँगै लिभरपुलले चौथो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग अंक बराबरी गरेको छ भने वेस्ट ह्याम १८औं स्थानमै कायम रहेको छ ।
लिभरपुलको २८ खेलबाट ४८ अंक छ । युनाइटेडले एक खेल कम खेलेको छ, गोलअन्तरमा पनि अघि रहेर चौथोमा छ । वेस्टह्यामको २८ खेलमा २५ अंक छ ।
एन्फिल्डमा भएको खेलमा लिभरपुलले पहिलो हाफमै ३–० को अग्रता बनाएको थियो । खेलको पाँचौं मिनेटमा रायन ग्राभेनबेर्चको पासमा ह्युगो एकिटिकेले गोल गर्दै लिभरपुललाई सुरुआती अग्रता दिलाए ।
त्यसपछि २८औं मिनेटमा डोमिनिक सोबोस्लाइको कर्नरमा भर्जिल भान डाइकले हेडमार्फत दोस्रो गोल गरे । पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा एलेक्सिस म्याक एलिस्टरले उत्कृष्ट भली प्रहार गर्दै गोल गरेपछि लिभरपुल ३–० ले अघि बढ्यो ।
दोस्रो हाफको सुरुवातमै वेस्ट ह्यामले खेलमा फर्कने संकेत देखायो । ४८औं मिनेटमा टोमास सोउसेकले गोल गर्दै अन्तर घटाए । तर ७०औं मिनेटमा कोडी गाक्पोले डिफ्लेक्सनमा गोल गर्दै लिभरपुललाई फेरि तीन गोलको अग्रता दिलाए ।
वेस्ट ह्यामका लागि ७८औं मिनेटमा टाटी कास्टेलानोसले गोल गर्दै स्कोर ४–२ बनाए पनि अन्तिमतिर जेरेमी फ्रिम्पोङको क्रस एक्सेल डिसासीबाट आत्मघाती गोल भएपछि खेल ५–२ मा सकियो ।
यो सिजन लिगमा लिभरपुलले पहिलो पटक पाँच गोल गरेको हो । जितसँगै लिभरपुल शीर्ष चारको होडमा बलियो बनेको छ भने वेस्ट ह्याम रेलिगेसनबाट जोगिन थप संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
