निर्वाचन र होलीलाई शान्तिपूर्ण बनाउन स्याङजामा प्रशासनको अपिल

१७ फागुन, स्याङ्जा । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी स्याङजामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।
प्रशासनका अनुसार उम्मेदवार, मतदाता, मतदान कर्मचारी र मतदान सामाग्रीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रचलित कानून र निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी, मतदाता, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
यसैबीच, पहाडी जिल्लामा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पर्ने फागुन १८ गते फागु पूर्णिमा (होली पर्व) परेको छ । प्रशासनले होलीको अवसरमा सम्पूर्ण स्याङजाबासीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै परम्परा र संस्कृतिअनुसार मर्यादित तथा अनुशासित रूपमा पर्व मनाउन आग्रह गरेको छ ।
कसैको इच्छा विपरीत रंग लगाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला गर्ने, झैझगडा वा भिडभाडजन्य गतिविधि गर्ने जस्ता कार्य नगर्न प्रशासनले चेतावनी दिएको छ ।
साथै धार्मिक तथा राजनीतिक सद्भावमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न र आसन्न निर्वाचनको वातावरणमा खलल नपुर्याउन सबैलाई सचेत गराइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीले बताए ।
होलीको समयमा निर्वाचन प्रचारप्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि सद्भाव कायम रहने गरी कार्यक्रम गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई प्रशासनले विशेष आग्रह गरेको छ ।
उल्लेखित विषय तथा प्रचलित कानूनको उल्लंघन भएको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
