तत्काल ठोस र प्रभावकारी उपाय अपनाउन राष्ट्रसंघलाई इरानको आग्रह

१८ फागुन, काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले इजरायल र अमेरिकाले जारी राखेको हमलाको विषयमा तत्काल ठोस र प्रभावकारी उपाय अपनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्लाई पत्र पठाएर तत्काल ठोस र प्रभावकारी उपाय अपनाउन संयुक्त आग्रह गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रसंघका महासचिव र सुरक्षा परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको संरक्षणसम्बन्धी बडापत्र–निर्देशित जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न तथा जघन्य आतङ्ककारी कार्यका लागि अमेरिका र इजरायली शासनलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउनका लागि तत्काल ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दैछौं’, अराघाचीले भनेका छन् ।
विदेशमन्त्री अराघचीले पत्रमा अमेरिका र इजरायली आक्रमणमा सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनीको हत्याको निन्दा गरेका छन् ।
पत्रमा खामेनीको हत्यालाई ‘कायरपूर्ण आतंककारी कार्य’ र ‘राष्ट्रको अस्तित्व तथा राष्ट्रहरूबीचको सभ्य आचरणका आधारभूत मान्यतामाथि प्रहार गर्ने खतरनाक र अभूतपूर्व उक्साहट’ भनेर उल्लेख गरिएको अलजजिराले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
‘यस्तो कार्यले केवल स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू उल्लंघन मात्र गर्दैन । यसले खतरनाक ‘प्यान्डोराको बक्स’ खोल्ने जोखिम पनि निम्त्याउँछ’, विदेशमन्त्री अराघाचीले भनेका छन्, ‘जसले सार्वभौम समानता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको स्थायित्वको आधारलाई कमजोर बनाउँछ ।’
