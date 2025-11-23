रौतहटको राजपुरमा शंकास्पद वस्तु फेला, सेनाको टोली परिचालन

१८ फागुन, रौतहट । रौतहटको राजपुर नगरपालिका ३ को सडकछेउ शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ ।
वडा नं ३ मा रहेको ग्रामीण सडक किनारमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको शंकास्पद वस्तु देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
सूचना प्राप्त हुनासाथ सुरक्षाकर्मीको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै गौर पुरेनवास्थित नारायण दल गणबाट नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली परिचालन गरिएको छ ।
बम डिस्पोजल टोलीले उक्त शंकास्पद वस्तुको प्रकृति पहिचान गर्ने तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित डिस्पोज गर्ने तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाको नारायण दल गणले जनाएको छ ।
घटनास्थल वरपर सर्वसाधारणको आवतजावत रोकिएको छ भने सुरक्षा घेरा कडा पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताए ।
