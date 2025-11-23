कागतीको भाउ बढ्यो १६१ प्रतिशत

१९ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो समय कागतीको भाउमा भारी वृद्धि भएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले कागतीको भाउ निरन्तर उकालो लागेको देखाएको हो ।
एक महिना अवधिमा थोकमै कागतीको मूल्य १६१.११ प्रतिशत बढेको छ ।
तथ्यांक अनुसार १९ माघमा कागती प्रतिकिलो औसत ९० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । १९ फागुन आइपुग्दा भने कागती थोकमै औसत १६१.११ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो २ सय ३५ रुपैयाँ कायम छ ।
पुस दोस्रो साता भने कागती प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
