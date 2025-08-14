कागतीको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

२० भदौ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा कागतीको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले शुक्रबार कागतीको भाउ बढेको देखाएको हो ।
आज शुक्रबार कागतीको भाउ थोकमा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ बढेको छ । बिहीबार कागती किलोको १ सय २६ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज भने कागतीको भाउ प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँ कायम छ ।
भदौ पहिलो साता भने कागती प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यस्तै असार अन्तिम साता कागती प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयाँ थियो भने जेठमा किलोको २ सय ७० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
