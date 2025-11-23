+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आदिवासी जनजातिको अपमान गरेको भन्दै सोविता गौतमको आलोचना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १२:२४

१९ फागुन, काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की रास्वपा उम्मेदवार सोविता गौतमले आदिवासी जनजातिलाई लक्षित गरी अपमानजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला परिषद सचिवालय चितवन र नेपाल तमु (गुरुङ) विद्यार्थी छोंज धीं केन्द्रीय समितिले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर गौतमको अभिव्यक्तिको विरोध जनाएका हुन् ।

रास्वपा उम्मेदवार गौतमले चुनावी सभालाई सम्बोधनको क्रममा आदिवासी समुदायलाई ‘पैसाले किन्न सकिने’ र ‘बिक्न सक्ने वर्ग’ भनेको आरोप छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला परिषद सचिवालय चितवनका अध्यक्ष सागर कुमालले विज्ञप्ति जारी गरेर वर्षौंदेखि आफ्नो पहिचान, स्वाभिमान र अधिकारका लागि संघर्षरत आदिवासी जनजाति समुदायको मानमार्दन गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘गुरुङ र थारु लगायतका सामुदायलाई ‘सोझो’’ र ‘‘पैसामा बिक्ने’’ भनी वर्गिकृत गर्नुले उम्मेदवारको संकीर्ण र नश्लवादी सोचलाई उजागर गरेको छ,’ अध्यक्ष कुमालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,  ‘आदिवासी जनजाति कसैको प्रलोभनमा पर्ने समूह नभई आफ्नै इतिहास र गौरव बोकेको सचेत नागरिक समाज हो । मतदातालाई ‘‘पैसा दिए लिनुस्’’ भनी आर्थिक लेनदेनमा सहभागी हुन उक्साउनु सरासर निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास हो ।’

उनले २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक रुपमा माफी माग्दै लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न गौतमसँग मागसमेत गरेका छन् ।

यसैगरी नेपाल तमु (गुरुङ) विद्यार्थी छोंज धीं केन्द्रीय समितिका महासचिव अनिल त्होर्जे तमुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रास्वपा उम्मेदवार गौतम र सम्बन्धित दलले गल्ती स्वीकार नगरेमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आदिवासी जनजाति चितवन ३ सोविता गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित