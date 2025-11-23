पर्सासँग सीमा जोडिएका नेपाल–भारत सीमा बन्द

१९ फागुन, वीरगञ्ज । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पर्सासँग सीमा जोडिएका नेपाल–भारत नाकाहरू बन्द गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सोमबार मध्यरातदेखि लागु हुने गरी बिहीबार १२ बजे रातिसम्म सीमा आवागमनमा रोक लगाएको हो ।
प्रशासनका अनुसार निर्वाचन अवधिमा हुन सक्ने सम्भावित घुसपैठलाई मध्यनजर राखेर सीमा नाका सिल गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदसस्य निर्वाचन २१ फागुन अर्थात बिहीबार हुँदैछ ।
