+
English edition

टी-२० विश्वकप २०२६ : यस्तो छ सेमिफाइनल खेल्ने चार टोलीको प्रदर्शन

२०८२ फागुन १९ गते १२:४४ २०८२ फागुन १९ गते १२:४४

प्रतिक भट्ट

Shares

सेमिफाइनलसम्म आइपुग्दा दक्षिण अफ्रिका मात्र प्रतियोगितामा अपराजित एक्लो टिम हो । गत संस्करणको फाइनलमा पराजित भएको दक्षिण अफ्रिका यसपटक उपाधिको प्रवल दाबेदार मानिएको छ ।

प्रतिक भट्ट

Shares
टी-२० विश्वकप २०२६ : यस्तो छ सेमिफाइनल खेल्ने चार टोलीको प्रदर्शन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसी टी–२० विश्वकप २०२६ को सेमिफाइनलमा दक्षिण अफ्रिका, न्युजिल्यान्ड, इंग्ल्यान्ड र भारत प्रवेश गरिसकेका छन्।
  • दक्षिण अफ्रिका अपराजित टिम हो भने भारत उपाधि रक्षा गर्दै लगातार तेस्रोपटक जित्ने दाउमा छ ।
  • इंग्ल्यान्ड तेस्रो उपाधिको खोजीमा छ भने न्युजिल्यान्डले पहिलो उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ।

१९ फागुन, काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकप २०२६ को सेमिफाइनल समिकरण पूरा भइसकेको छ । सुपर एटको अन्तिम खेलमा साविक विजेता भारतले वेस्ट इन्डिजलाई आइतबार पराजित गरेसँगै सेमिफाइनल समिकरण पूरा भएको थियो ।

भारतभन्दा अगाडि साविक उपविजेता दक्षिण अफ्रिका, गत संस्करणको सेमिफाइनलिस्ट इंग्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेका थिए ।

पहिलो सेमिफाइनलमा दक्षिण अफ्रिका र न्युजिल्यान्ड खेल्ने छन् । सूपर ८ को समूह १ को विजेता दक्षिण अफ्रिका र समूह २ को उपविजेता न्युजिल्यान्डबीचको सेमिफाइनल खेल बुधबार साँझ सवा ७ बजेदेखि कोलकाताको इडेन गार्डेन्समा हुनेछ।

सुपर ८ को समूह २ को विजेता इंग्ल्यान्ड र समूह १ को उपविजेता भारतबीचको दोस्रो सेमिफाइनल खेल बिहीबार साँझ सवा ७ बजेदेखि मुम्बईस्थित वानखेडे स्टेडिययमा खेलिनेछ।

सेमिफाइनलसम्म आइपुग्दा दक्षिण अफ्रिका मात्र प्रतियोगितामा अपराजित एक्लो टिम हो । यस्तै सुपर ८ मा अपराजित रहेको अर्को टिम इंग्ल्यान्ड हो ।

यस्तो छ सेमिफाइनल यात्रा

प्रतियोगिताको एकमात्र अपराजित टोली दक्षिण अफ्रिकाले समूह चरणमा क्यानडालाई ५७ रनले पराजित गरेको थियो । अफगानिस्तानसँगको रोमाञ्चक खेल दोस्रो सुपर ओभरमा जितेको थियो भने यूएईमाथि ६ विकेटको सहज जित हासिल गरेको थियो ।

सुपर ८ मा दक्षिण अफ्रिकाले भारतमाथि ७६ रनको शानदार जित हासिल गरेको थियो भने वेस्ट इन्डिजलाई ९ विकेट र जिम्बाबेलाई ५ विकेटले हराएर अपराजित यात्रा कायमै राख्न सफल भयो ।

यस्तै इंग्ल्यान्डले समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपालको चुनौती पन्छाउँदै ४ रनको जित हासिल गरेको थियो । वेस्ट इन्डिजसँग ३० रनले पराजित भयो भने त्यसपछि स्कटल्यान्डलाई ५ विकेट र इटालीलाई २४ रनले हराएर सुपर ८ खेलेको थियो ।

सुपर ८ मा श्रीलंकालाई ५१ रनले, पाकिस्तानलाई २ विकेटले र न्यूजिल्यान्डलाई ४ विकेटले हराउँदै समूह २ को विजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनायो।

न्यूजिल्यान्डले समूह चरणमा अफगानिस्तानलाई ५ विकेट, यूएईलाई १० विकेट र क्यानडालाई ७ विकेटले हराएको थियो भने दक्षिण अफ्रिकासँग ७ विकेटले पराजित भयो।

सुपर ८ मा पाकिस्तानविरुद्धको खेल वर्षाका कारण रद्द भयो, श्रीलंकालाई ६१ रनले हरायो तर इंग्ल्यान्डसँग ४ विकेटले पराजित हुँदै उतारचढावपूर्ण यात्रा पार गर्दै अन्तिम चारमा स्थान बनायो।

भारतले समूह चरणमा अपराजित रहने क्रममा अमेरिकालाई २९ रन, नामिबियालाई ९३ रन, पाकिस्तानलाई ६१ रन र नेदरल्यान्ड्सलाई १७ रनले पराजित गरेको थियो ।

सुपर ८ को पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकासँग ७६ रनले हार बेहोरेर दबाबमा आएको भएपनि जिम्बाबेलाई ७२ रनले र वेस्ट इन्डिजलाई ५ विकेटले हराउँदै भारतले सेमिफाइनल यात्रा सुनिश्चित गर्‍यो।

भर्चुअल नकआउट समेत मानिएको निर्णायक खेलमा सन्जु सामसनको शानदार ब्याटिङ मद्दतमा भारतले वेस्ट इन्डिजलाई प्रतियोगिताबाट बाहिर पठाएको थियो ।

सन्जु सामसनको उक्त इनिङबारे भारतीय टोलीका कप्तान सूर्यकुमार यादवले प्रतीक्षाको फल सामसनले अन्तत: प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘मैले भन्दै आएको छु कि जसले धैर्य गर्न सक्छ उसले अवश्य प्रतिफल पाउँछ । सामसनले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको क्षण थियो यो, जुन् सबैभन्दा उत्कृष्ट समयमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका रूपमा आएको छ’ सूर्यकुमारले भनेका थिए ।

उपाधि सम्भावना कसको धेरै ?

आईसीसी प्रतियोगितामा अभागी मानिने दक्षिण अफ्रिका गत संस्करणको टी–२० विश्वकप फाइनलमा जितको नजिक पुगेर पनि ७ रनले पराजित भएको थियो ।

यसपटक पनि यी दुई टोलीले आ-आफ्ना सेमिफाइनल जितेमा फाइनलमा भेट हुने सम्भावना छ । दक्षिण अफ्रिका यसपटक बदला लिने अभियानमा पनि देखिन्छ।

प्रतियोगिताभर अपराजित रहेको दक्षिण अफ्रिकी टोली ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा सन्तुलित देखिएको छ। सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सूचीमा कप्तान एइडेन मार्क्रम तेस्रो स्थानमा छन् भने सर्वाधिक विकेट लिने सूचीमा लुङ्गी एङ्गिडी तेस्रो स्थानमा छन् । सेमिफाइनल पुगेका टिममध्येको तथ्यांकमा भने यी दुई नै शीर्षस्थानमा छन् ।

तथ्यांक र फर्मका आधारमा दक्षिण अफ्रिका उपाधिको दाबेदार मानिएको छ, तर नकआउट चरणको दबाब पार गर्न सक्ने वा नसक्ने प्रश्न भने यथावत् नै देखिन्छ।

कप्तान एइडेन मार्क्रमले दक्षिण अफ्रिकालाई उपाधि दाबेदारका रूपमा लिइनु उत्साहजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामी केवल अन्डरडग मात्र नभएर सधैं त्यस्तो अपेक्षासँग खेल्न चाहन्छौं, हामी आफ्नो गेम प्लानमा केन्द्रित भएर खेल सुधार गर्दै अघि बढिरहेका छौं’ मार्क्रमले सुपर ८ को अन्तिम खेलपछि भनेका थिए ।

त्यसैगरी साविक विजेता भारत उपाधि रक्षा गर्ने लक्ष्यमा छ र लगातार दुईपटक तथा तेस्रोपटक उपाधि जितेर कीर्तिमान बनाउने दाउमा पनि छ । प्रतियोगितामा केही कमजोरी देखिए पनि कठिन अवस्थामा आफूलाई उकास्ने क्षमता भारतले देखाएको छ।

आईसीसी टी–२०आई वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको भारतसँग प्रतियोगिताका शीर्ष ब्याटर र बलर पनि छन्। घरेलु मैदानमा खेल्नु भारतका लागि बलियो पक्ष भए पनि सन् २०२३ को एकदिवसीय विश्वकपमा जस्तै दबाबले असर पार्ने कि त्यसलाई ऊर्जा बनाएर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न अबको खेलले जवाफ दिनेछ।

कप्तान सूर्यकुमार यादवले सेमिफाइनल खेलका बारेमा अहिले धेरै नसोचेको र मुम्बई पुगेपछि गेमप्लानका बारेमा छलफल हुने बताए ।

यता इंग्ल्यान्ड पनि तेस्रोपटक टी-२० विश्वकपको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ । इंग्ल्यान्ड र भारत लगातार तेस्रोपटक सेमिफाइनलमा खेल्दै छन् । सन् २०२२ को सेमिफाइनलमान इंग्ल्यान्डले भारतलाई पराजित गरेको थियो भने सन् २०२४ मा भारतले बाजी मारेको थियो ।

इंग्ल्यान्डले प्रतियोगितामा धेरै प्रभावशाली प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन भने सकेको छैन । कप्तान ह्‍यारी ब्रूकले त्यो पलका लागि अब धेरै समय कुर्न नपर्ने बताएका छन् । ‘हामी सुन्दर क्रिकेट खेल्नुभन्दा कठिन अवस्थामा पनि जित निकाल्न रुचाउँछौं। हामीले अहिलेसम्म पूर्ण खेल देखाउन सकेका छैनौं, आशा छ त्यो समय अब नजिक छ’ सेमिफाइनलअघि ब्रूकले भनेका छन् ।

न्युजिल्यान्ड पनि पहिलोपटक टी-२० विश्वकपको उपाधि जित्न चाहन्छ । दक्षिण अफ्रिकाजस्तै न्युजिल्यान्ड पनि आईसीसी प्रतियोगिताको नकआउटसम्म पुगेर अभागी हुँदै आएको छ । यसपटक त्यो विडम्बनाको शृंखला तोड्ने लक्ष्यमा न्युजिल्यान्ड पनि हुनेछ ।

विश्वकपअघि न्युजिल्यान्डले भारतमै शृंखला खेलेको थियो । कप्तान मिचेल सान्टनरले पिचबारे राम्रो जानकारी भएको बताए । ‘हामी पछिल्ला दुई महिनादेखि भारतमा खेल्दै आएका छौं, त्यसैले यहाँको अवस्था र पिचबारे राम्रो जानकारी छ, सान्टनरले भने।

इंग्ल्यान्डसँगको हारपछि छनोट समिकरणले केही नर्भस बनाएको थियो, तर अहिले सेमिफाइनलमा पुग्नु भाग्य र उत्साह दुवैको कुरा भएको सान्टनरको ठम्याई छ ।

कसले कहिले जिते उपाधि ?

सेमिफाइनल खेल्ने चार टिममध्ये भारत र इंग्ल्यान्डले दुई-दुई पटक उपाधि जितेका छन् । दक्षिण अफ्रिका र न्युजिल्यान्ड भने उपाधिविहीन छन् ।

भारतले सन् २००७ मा पहिलो संस्करणकै टी-२० विश्वकप जितेको थियो । त्यसबेला भारतले पाकिस्तानलाई पराजित गरेको थियो । त्यसको १७ वर्षपछि गत संस्करण (२०२४) को टी-२० विश्वकप भारतले जित्यो । फाइनलमा भारतले दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गरेको थियो ।

यस्तै इंग्ल्यान्डले सन् २०१० र २०२२ को टी-२० विश्वकप उपाधि जितेको छ । सन् २०१० को फाइनलमा अस्ट्रेलियालाई हराएर इंग्ल्यान्डले उपाधि जितेको थियो ।

त्यसको १२ वर्षपछि इंग्ल्यान्डले सन् २०२२ को टी-२० विश्वकप फाइनलमा पाकिस्तानलाई हराएर दोस्रो उपाधि जित्‍न सफल भयो ।

दक्षिण अफ्रिका गत संस्करण मात्र फाइनलमा पुगेको थियो र पराजित भएको थियो । न्युजिल्यान्ड सन् २०२१ को फाइनलमा अस्ट्रेलियासँग पराजित भएको थियो ।

सेमिफाइनलबाट दक्षिण अफ्रिका वा न्युजिल्यान्ड फाइनल पुगेमा यसपटक टी-२० विश्वकपले नयाँ विजेता पाउन सक्छ ।

टी–२० विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
ICC Men T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
छुटाउनुभयो कि?

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
बागमती

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
छुटाउनुभयो कि?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
अन्तर्वार्ता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

मध्यपूर्वको तनावले जिम्बाबे र वेस्ट इन्डिजको टोली भारतमै रोकिए

मध्यपूर्वको तनावले जिम्बाबे र वेस्ट इन्डिजको टोली भारतमै रोकिए

टी-२० विश्वकप २०२६ : यस्तो छ सेमिफाइनल खेल्ने चार टोलीको प्रदर्शन

टी-२० विश्वकप २०२६ : यस्तो छ सेमिफाइनल खेल्ने चार टोलीको प्रदर्शन

घरेलु मैदानमा रियलको हार, गुमायो बार्सिलोनासँग अंकदूरी घटाउने अवसर

घरेलु मैदानमा रियलको हार, गुमायो बार्सिलोनासँग अंकदूरी घटाउने अवसर

पाकिस्तानका प्रत्येक खेलाडीलाई पीसीबीको ५० लाख जरिवाना

पाकिस्तानका प्रत्येक खेलाडीलाई पीसीबीको ५० लाख जरिवाना

फिफा विश्‍वकप २०२६ मा इरानको सहभागिता अन्योलमा

फिफा विश्‍वकप २०२६ मा इरानको सहभागिता अन्योलमा

चेल्सीलाई हराएपछि शीर्षस्थानको आर्सनललाई पाँच अंकको अग्रता

चेल्सीलाई हराएपछि शीर्षस्थानको आर्सनललाई पाँच अंकको अग्रता

ट्रेन्डिङ

बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो

बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो
टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन

टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन
पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा

पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा
अलपत्र १० औं राष्ट्रिय खेल, राजनीतिक जालझेल 

अलपत्र १० औं राष्ट्रिय खेल, राजनीतिक जालझेल 
विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन

विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन
सुध्रन नसकेको मिडल अर्डर ब्याटिङ

सुध्रन नसकेको मिडल अर्डर ब्याटिङ

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ