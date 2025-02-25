पाकिस्तानका प्रत्येक खेलाडीलाई पीसीबीको ५० लाख जरिवाना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले आईसीसी टी–२० विश्वकपमा कमजोर प्रदर्शनका कारण राष्ट्रिय टोलीका सबै खेलाडीलाई जरिवाना गरेको छ।
- पाकिस्तान टोली समूह चरणमा भारतसँग ६१ रनले पराजित भएपछि बोर्डले तत्कालै जरिवानाको निर्णय गरेको थियो ।
- सेमिफाइनल पुग्दा जरिवाना फिर्ता हुन सक्ने संकेत दिएको थियो।
१८ फागुन, काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकपमा अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेपछि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ले राष्ट्रिय टोलीका सबै खेलाडीलाई ५० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ (करिब १८ हजार अमेरिकी डलर) जरिवाना गरेको छ।
पीसीबीले यो जरिवाना अनुशासनहीनताका कारण नभई प्रतियोगितामा कमजोर प्रदर्शनका कारण लगाएको जनाएको छ। विशेषगरी समूह चरणमा भारतसँग ६१ रनले पराजित भएपछि बोर्डले तत्कालै जरिवानाको निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला सेमिफाइनल पुगे जरिवाना फिर्ता हुन सक्ने संकेतसमेत दिइएको थियो।
पाकिस्तान सुपर आठ चरणसम्म पुगे पनि त्यसपछि समस्यामा पर्यो। न्यूजिल्यान्डसँगको खेल वर्षाका कारण रद्द भयो भने इंग्ल्यान्डसँग पराजित हुनुपर्यो। त्यसपछि सेमिफाइनल पुग्न अन्य नतिजामा भर पर्नुपर्ने अवस्था बन्यो।
श्रीलंकाविरुद्ध ठूलो अन्तरको जित आवश्यक भए पनि पाकिस्तानको जित पर्याप्त हुन सकेन र टोली बाहिरियो। यससँगै पाकिस्तान लगातार चौथोपटक आईसीसी पुरुष प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुग्न असफल भयो, जुन इतिहासमै पहिलोपटक हो।
प्रतियोगिताभर टोलीभित्र कुनै अनुशासनसम्बन्धी समस्या थिएन। त्यसैले प्रदर्शनकै आधारमा सामूहिक रूपमा जरिवाना लगाइनु दुर्लभ र सम्भवतः अभूतपूर्व कदम मानिएको छ।
यसअघि पनि पीसीबीले ठूला प्रतियोगितापछि कडा निर्णय लिँदै आएको छ। केही महिनाअघि एसिया कपको फाइनलमा भारतसँग हारपछि बोर्डले खेलाडीहरूलाई विदेशी टी–२० लिग खेल्न दिइने एनओसी अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको थियो, यद्यपी पछि त्यो निर्णय फिर्ता लिइएको थियो।
टोली समग्र रूपमा असफल भए पनि केही खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरे। साहिबजादा फरहानले टी–२० विश्वकपमा सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान बनाए र एउटै संस्करणमा दुई शतक प्रहार गर्ने एकमात्र खेलाडी बने।
-क्रिकइन्फोबाट
प्रतिक्रिया 4