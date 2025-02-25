पुनरागमन जितसहित म्यान्चेस्टर युनाइटेड तेस्रो स्थानमा उक्लियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- म्यान्चेस्टर युनाइटेडले १० खेलाडीमा सीमित क्रिस्टल प्यालेसलाई २–१ ले पराजित गर्दै इंग्लिस प्रिमियर लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ।
- ब्रुनो फर्नान्डेसले ५७औं मिनेटमा पेनाल्टी गोल गरेपछि बेन्जामिन सेस्कोले ६५औं मिनेटमा हेडर गोल गर्दै युनाइटेडलाई अग्रता दिलाए।
- नयाँ प्रशिक्षक माइकल क्यारिकको नेतृत्वमा युनाइटेडले पछिल्ला ७ मध्ये ६ खेल जितेको र १ बराबरी खेलेको छ।
१७ फागुन, काठमाडौं । म्यान्चेस्टर युनाइटेडले १० खेलाडीमा सीमित क्रिस्टल प्यालेसलाई पराजित गर्दै इंग्लिस प्रिमियर लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।
घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेलमा अग्रता भने पाहुना टोलीले चौथो मिनेटमै लिएको थियो । म्याक्सेन्स लाक्रोइक्सले सुरुआती गोल गर्दै प्यालेसलाई १–० ले अघि बढाएका थिए ।
दोस्रो हाफमा निर्णायक मोड आयो । लाक्रोइक्सले म्याथियस कुन्हामाथि फल गरेपछि रेफ्रीले भीएआरको सहयोगमा पेनाल्टी दिए र लाक्रोइक्सलाई रातो कार्ड देखाउँदै मैदानबाट बाहिर पठाए ।
५७औं मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेसले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै खेल १–१ को बराबरीमा ल्याए । त्यसपछि ६५औं मिनेटमा बेन्जामिन सेस्कोले फर्नान्डेसकै क्रसमा हेडर गोल गर्दै युनाइटेडलाई २–१ को अग्रता दिलाए ।
त्यसपछि थप गोल नभएपछि युनाइटेडले पुनरागमन जित हात पार्यो । यस जितसँगै युनाइटेड २८ खेलमा ५१ अंक जोडेर गोलअन्तरका आधारमा तेस्रो स्थानमा पुगेको छ ।
समान अंक भएपनि एस्टन भिल्ला गोलअन्तरमा पछाडि रहेर चौथोमा झरेको छ ।
नयाँ प्रशिक्षक माइकल क्यारिकको आगमनपछि अपराजित रहेको युनाइटेडले पछिल्ला ७ मध्ये ६ खेल जित्दा १ बराबरी खेलेको छ ।
