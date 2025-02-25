राष्ट्रिय लिग फुटबलमा एनआरटीको जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१७ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय लिग फुटबलमा एनआरटीले आईतबार चित्लाङ एफसीलाई हराएर तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा एनआरटीले चित्लाङलाई २-१ ले पराजित गरेको हो ।
एनआरटीका लागि राजिव लोप्चनले १०औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । एनआरटीकै सोनम लिम्बुले ३७औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेपछि चित्लाङले पहिलो हाफमा बराबरी गरेको थियो ।
तर टिमोथी ओकेरेकेले ५४औं मिनेटमा गोल गर्दै एनआरटीलाई २-१ को अग्रता दिलाए । त्यही गोल निर्णायक बन्दा एनआरटीले ३ अंक जोड्यो ।
एनआरटी ९ खेलबाट १८ अंमसहित तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ । चित्लाङ ९ खेलबाट ७ अंकसहित १३औं स्थानमा छ ।
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ
