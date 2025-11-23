+
रौतहटका सबै मतदान केन्द्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री

रौतहटका सबै मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्र सहित कर्मचरीहरू पुगिसकेका छन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १२:५५

१९ फागुन, रौतहट । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सुरक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
रौतहटका चार वटा निर्वाचनमा १५७ वडा २७७ मतदान स्थल रहेको छ । कुल ४ लाख ३६ हजार ६ सय ११ मतदाता रहेको जिल्लामा ५४१ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । सबै मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचरीहरू पुगिसकेका छन ।

शान्तीपूर्ण निर्वाचनका लागी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरी सहित १० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताए ।

नेपाली सेनाले चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा बम डिस्पोजल टोलि समेत परिचालन गरेको छ ।

भारतसँगको सिमानाका लाई सोमबार राति १० बजेदेखि ७२ घण्टाका लागि बन्द गरिएको भुसालले बताए ।

भारतबाट नेपाल तर्फ आउने नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता हेरेर प्रवेश दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

निर्वाचन सामग्री मतदान केन्द्र
