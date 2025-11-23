+
नेपाली सेनाको स्काइ ट्रकबाट डोल्पा पुर्‍याइयो निर्वाचन सामग्री

0
Shares
पूर्ण सार्की पूर्ण सार्की
२०८२ फागुन १० गते १२:००

१० फागुन, डोल्पा । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला डोल्पामा निर्वाचन सामग्री पुगेको छ ।

आइतबार नेपाली सेनाको स्काई ट्रकमार्फत  निर्वाचन सामग्री डोल्पा पुगेको निर्वाचन अधिकृत कृष्ण बहादुर रावतले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाको स्काई ट्रकबाट सुरक्षा सिल, मसीका मार्कर, स्वस्तिक छाप, स्टिकर, रंगिन मतदाता नामावलीजस्ता निर्वाचन सामग्री डोल्पा पुगेको निर्वाचन अधिकृत रावतले जानकारी दिए । मतपेटिका भने जिल्लामै मौज्दात रहेको उनले बताए ।

एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोल्पामा ११ हजार ९२८ पुरुष र १२ हजार १८७ महिला गरी कुल २४ हजार ११५ मतदाता रहेका छन् ।

जिल्लामा दुई वटा अस्थायीसहित ७० वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको भने निर्वाचनका लागि ४१४ कर्मचारी खटाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय डोल्पाले जानकारी दिएको छ ।

डोल्पा निर्वाचन सामग्री स्काइ ट्रक
लेखक
पूर्ण सार्की

लेखकको सबै आर्टिकल
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
