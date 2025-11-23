+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डोल्पामा एमाले-प्रलोपाबीच चुनावी तालमेल, प्रलोपाको उम्मेदवारी निष्क्रिय   

सहमतिसँगै एमाले र प्रलोपाका नेताकार्यकर्ताले मंगलबारैदेखि सँगसँगै घरदैलो अभियान थालेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ५ गते १४:२५

५ फागुन, डोल्पा । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा डोल्पा जिल्लामा नेकपा एमाले र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी(प्रलोपा)बीच चुनावी तालमेल भएको छ । मंगलबार एमाले उम्मेदवार लंक रोकाया र प्रलोपा उम्मेदवार विकास बुढाले चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

सहमतिअनुसार अब प्रलोपाले प्रत्यक्षमा एमाले उम्मेदवार रोकायालाई सघाउने भएको छ । यस्तै दुवै दलले संयुक्त रूपमा चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।

प्रलोपा नेताहरूका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र जिल्ला स्तरका नेताहरूबीचको अन्तिम छलफलपछि एमाले उम्मेदवार रोकायालाई सघाउने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

सहमतिसँगै एमाले र प्रलोपाका नेताकार्यकर्ताले मंगलबारैदेखि सँगसँगै घरदैलो अभियान थालेका छन् ।

एमाले-प्रलोपा गठबन्धन डोल्पा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सलमानका पिता सलीम अस्पताल भर्ना, परिवारका सदस्य लीलावती पुगे

सलमानका पिता सलीम अस्पताल भर्ना, परिवारका सदस्य लीलावती पुगे
निर्वाचन प्रहरीले घेरे हुम्ला प्रशासन, सेवा सुविधा थोरै भएको गुनासो

निर्वाचन प्रहरीले घेरे हुम्ला प्रशासन, सेवा सुविधा थोरै भएको गुनासो
हाम्रो पार्टी पहिलो बन्ने रिपोर्ट देशभरबाट आइरहेको छ : अग्नि सापकोटा

हाम्रो पार्टी पहिलो बन्ने रिपोर्ट देशभरबाट आइरहेको छ : अग्नि सापकोटा
युक्रेनमा जनसंख्या घट्दै, सैनिकहरूको वंश जोगाउन नि:शुल्क ‘स्पर्म बैंकिङ’

युक्रेनमा जनसंख्या घट्दै, सैनिकहरूको वंश जोगाउन नि:शुल्क ‘स्पर्म बैंकिङ’
एकोहोरो काम गर्ने बानी छ ? हुन सक्छ हाइपरफोकसको समस्या

एकोहोरो काम गर्ने बानी छ ? हुन सक्छ हाइपरफोकसको समस्या
१० अल्छी जनावर, जो अधिक सुस्त र निद्रालु हुन्छन्

१० अल्छी जनावर, जो अधिक सुस्त र निद्रालु हुन्छन्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित