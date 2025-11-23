विकल पौडेलको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा प्रमाण झिकाउने आदेश

५ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध दायर मुद्दामा प्रमाण कागज झिकाउने आदेश गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रमाणका कागजात झिकाउन आदेश गरेको हो ।
पौडेलविरुद्ध ६२ करोड १९ लाख १८ हजार ६८४ रुपैयाँ २९ पैसा बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले पौडेलसहित उनकी पत्नी एलिना बस्नेत, बाबु धर्मप्रसाद र आमा शितललाई पनि सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ ।
पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा इञ्जिनियरको रूपमा समेत कार्यरत थिए । अख्तियारले पौडेलले आपूर्तिकर्ताबाट लिएको कमिसनबापतको रकम परिवारका सदस्य र विभिन्न व्यक्तिको नाममा परिचालन गरेको दाबी गरेको छ ।
