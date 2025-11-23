१० फागुन, काठमाडौं । देशभरका ४३ जिल्लामा नेपाली सेनाले निर्वाचन सामग्री पुर्याएको छ ।
निर्वाचन पूर्वको काम अन्तर्गत नेपाली सेनाले अहिले निर्वाचन सामग्रीहरूको ढुवानी गरिरहेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले अहिलेसम्म ४३ जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पुगिसेकेको बताए ।
‘४३ जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीहरू पुगिसेकका छन् । बाँकी जिल्लाहरूमा पनि जाने क्रममै छन्,’ सहायक रथी बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनका अनुसार १२ जिल्लाहरुमा अहिले निर्वाचन सामग्रीहरू लाने क्रम भइरहेको छ । त्यसपछि बाँकी रहेका २२ जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्रीहरू पुग्नेछन् ।
३ जिल्लामा हवाई साधानमार्फत ढुवानी
तीन हिमाली जिल्लामा भने सेनाले हवाई साधनमार्फत निर्वाचन सामग्री ढुवानी गरेको छ । जसमा अहिलेसम्म हुम्ला, मुगु र डोल्पामा हवाई साधनमार्फत निर्वाचन सामग्री लगिएको सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
डोल्पामा आज आइतबार मात्रै नेपाली सेनाको स्काई ट्रकमार्फत निर्वाचन सामग्री लगिएको छ ।
नेपाली सेनाको स्काई ट्रकबाट मतपत्र, मतपेटिका, मसीका मार्कर, स्वस्तिक छाप, स्टिकर, रंगिन मतदाता नामावलीजस्ता निर्वाचन सामग्रीहरु डोल्पा पुगेका हुन् ।
अब मनाङ र मुस्ताङमा पनि हवाई साधानमार्फत निर्वाचन सामग्री लैजाने सेनाको तयारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4