माथिल्लो डोल्पाका तीन मतदान केन्द्रमा अझै पुगेन निर्वाचन सामग्री

१८ फागुन, डोल्पा । माथिल्लो डोल्पाका २३ मध्ये ३ मतदान केन्द्रमा अझै निर्वाचन सामग्री, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुर्याउन नसकिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
निर्वाचनका तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा तीन उच्च हिमाली केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी पुर्याउन नसकिएको डोल्पाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनु हमाल ढकालले जानकारी दिइन् ।
शनिवार एउटा, आइतबार दुई वटा र सोमबार एउटा हेलिकप्टर माथिल्लो क्षेत्रका २० मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्रीसँगै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी ओसार्न प्रयोग भएको उनले बताए ।
‘माथिल्लो डोल्पाको डोल्पोबुद्ध र छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिकाका सबै मतदान केन्द्रमा आवश्यक निर्वाचन सामाग्रीसहित कर्मचारी पठाइसकिएको छ,’ सीडीओ ढकालले भनिन्, ‘शे-फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका ११ मध्ये तीन वटा मतदान केन्द्रमा पुर्याउन सकिएको छैन । अन्य सबै ठाउँ पुगिसकेको छ ।’
उनका अनुसार शे-फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको कराङ, साल्दाङ र धुङ्दार मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री पुर्याउन सकस भएको हो ।
नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत तीन दिनदेखि बिहानैबाट उडान गरेपनि डोल्पामा दुई बजेपछि तीव्र हावा लाग्न सुरु हुने भएकाले सोमबार पनि सबै उडान गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिइन् ।
मंगलबार बिहानसम्म सबै मतदान केन्द्रमा आवश्यक सामग्री पठाउने समेत सीडीओ ढकालले जानकारी दिइन् । निर्वाचन आयोगको कार्य तालिकाअनुसार सोमबार साँझसम्म मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पठाइसक्नुपर्ने भनिए पनि निरन्तर प्रयास गर्दा पनि भौगोलिक विकटताका कारण पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
तल्लो डोल्पाका छ वटा पालिकामा पर्ने मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामाग्री र कर्मचारी पुगिसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
डोल्पामा स्थायी र अस्थायी गरेर कुल ७० वटा मतदान केन्द्र छन्, भने ३८३ जना कर्मचारी खटाइएको छ । डोल्पामा कुल २४ हजार ११५ मतदाता रहेका छन् ।
निर्वाचनमा छ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । जसमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट धनबहादुर बुढा, नेकपा एमालेबाट लंकबहादुर रोकाय, नेपाली कांग्रेसबाट कर्णबहादुर बुढा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट देवसिंह ऐडी र स्वतन्त्र उम्मेदवार ओमेन्द्रबहादुर केसी चुनावमा होमिएका हुन् ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार विकास बुढाले एमालेलाई सघाउने भनिसकेका छन् । यस्तै उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार दिलबहादुर विष्ट र मितेरी नेपाल पार्टीका उम्मेदवार जुनु भण्डारी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
