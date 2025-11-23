+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उदयरपुरमा बोलेरो गाडी दुर्घटना  

उदयपुरको रौतामाइ गाउँपालिका-५ फोक्सिन्टारस्थित सगरमाथा लोकमार्गको गाईघाट-दिक्तेल सडक खण्डमा बोलेरो गाडी दुर्घटना भएको छ । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १८ गते १८:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उदयपुरको रौतामाइ गाउँपालिका-५ फोक्सिन्टारमा बोलेरो गाडी ब्रेक फेल भई सडकबाट करिब ५ सय मिटर तल खसेको छ।
  • दुर्घटनामा खोटाङका २५ वर्षीय रविन गेलाल र २८ वर्षीय अनिष कटुवाल घाइते भएका छन्।
  • सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५ त्रियुगा गण उदयपुरको टोलीले उद्धार गरी घाइतेलाई जिल्ला अस्पताल गाईघाटतर्फ पठाएको छ।
१८ फागुन, काठमाडौं । उदयपुरको रौतामाइ गाउँपालिका-५ फोक्सिन्टारस्थित सगरमाथा लोकमार्गको गाईघाट-दिक्तेल सडक खण्डमा बोलेरो गाडी दुर्घटना भएको छ ।
दुर्घटनामा परी खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–७ का २५ वर्षीय रविन गेलाल र २८ वर्षीय अनिष कटुवाल घाइते भएका छन् ।
गाईघाटबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको ना १ झ ४०४५ नम्बरको बोलेरो गाडी ब्रेक फेल भई सडकबाट करिब ५ सय मिटर तल खसेको थियो हो ।
गाडीमा चालक र एक जना यात्रुमात्र सवार रहेको बताइएको छ ।
दुर्घटनालगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५ त्रियुगा गण उदयपुरको टोली उद्धार कार्यमा खटिएको थियो ।
दुर्घटनामा घाइते भएका दुवै जनालाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल गाईघाटतर्फ पठाइएको सशस्त्रका सहप्रवक्ता एवम् डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नगरकोटबाट भक्तपुरतर्फ आउँदै गरेको कार दुर्घटना

नगरकोटबाट भक्तपुरतर्फ आउँदै गरेको कार दुर्घटना
घर ढल्दा च्यापिएर एकको मृत्यु, एक जना घाइते   

घर ढल्दा च्यापिएर एकको मृत्यु, एक जना घाइते   
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु

ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु
यातायात व्यवसायी भन्छन्- सरकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढ्यो

यातायात व्यवसायी भन्छन्- सरकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढ्यो
मोटरसाइकल दुर्घटनामा चालकको मृत्यु   

मोटरसाइकल दुर्घटनामा चालकको मृत्यु   
सडकमा नागरिकको ज्यान जान्छ, समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छन्

सडकमा नागरिकको ज्यान जान्छ, समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छन्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित