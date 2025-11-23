+
नगरकोटबाट भक्तपुरतर्फ आउँदै गरेको कार दुर्घटना

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-८ वन कार्यालयनजिकै कार दुर्घटना भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १८ गते १८:२३

  • भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-८ वन कार्यालय नजिक बा ५ च ७८८१ नम्बरको कार सडकबाट करिब २ सय मिटर तल खसेको छ।
  • कारमा सवार ५ जनामध्ये ४ जना घाइते भएका छन् र उनीहरूलाई जिल्ला अस्पताल भक्तपुर पठाइएको छ।
  • सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को स्ट्राइकिङ टोलीले उद्धार कार्यमा खटिएको थियो।

१८ फागुन, काठमाडौं । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-८ वन कार्यालयनजिकै कार दुर्घटना भएको छ ।

नगरकोटबाट भक्तपुरतर्फ आउँदै गरेको बा ५ च ७८८१ नम्बरको कार सडकबाट करिब २ सय मिटर तल खसेको हो ।

कारमा सवार ५ जनामध्ये ४ जना घाइतेका भएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

सो दुर्घटना लगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को स्ट्राइकिङ टोली उद्धार कार्यमा खटिएको थियो । उनीहरूलाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल भक्तपुर पठाइएको छ ।

दुर्घटना
