+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटाका सबै मतदान केन्द्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १२:४९

१९ फागुन, धनकुटा । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि धनकुटामा आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।

जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी तथा निर्वाचन सामग्री सुरक्षित रुपमा पुर्‍याइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिश्चन्द्र इङनामले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सोमबार सम्बन्धित मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृतहरूले निर्वाचन सामग्री बुझेर कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसहित आआफ्नो केन्द्रतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।

जिल्लाभरिका सबै मतदान केन्द्रमा सामग्री पुगिसकेको र मतदान कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले सोमबार नै मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान केन्द्रको क्षेत्र तोक्ने, प्रचारप्रसार निशेध गर्ने सूचना जारी गर्ने, मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन निषेधको सूचना र हातहतियार निषेधको सूचना जारी गरेका थिए ।

मंगलबार मतदान केन्द्रमा सर्वदलिय बैठक तथा मतदान केन्द्र निर्माणको काम हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत इङनामको भनाइ छ । यस्तै बुधबार स्वयंसेवक नियुक्ति लगायतको काम गरिने भएको छ ।

धनकुटामा प्रतिनिधिसभाका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा १ सय १९ मतदान स्थलअन्तर्गत १ सय ६६ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ६ जनाका दरले कर्मचारी खटाइएको छ । मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लामा कुल १ लाख १८ हजार ४ सय २५ मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये ५९ हजार ४ सय ८३ जना पुरुष र ५८ हजार ९ सय ४२ महिला मतदाता रहेका छन् ।

धनकुटामा ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित १७ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।

निर्वाचन सामग्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रौतहटका सबै मतदान केन्द्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री

रौतहटका सबै मतदान केन्द्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री
माथिल्लो डोल्पाका तीन मतदान केन्द्रमा अझै पुगेन निर्वाचन सामग्री

माथिल्लो डोल्पाका तीन मतदान केन्द्रमा अझै पुगेन निर्वाचन सामग्री
१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री

१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री
७५ जिल्लामा पुर्‍याइयो निर्वाचन सामग्री र मतपत्र

७५ जिल्लामा पुर्‍याइयो निर्वाचन सामग्री र मतपत्र
सेनाले ४३ जिल्लामा पुर्‍यायो निर्वाचन सामग्री

सेनाले ४३ जिल्लामा पुर्‍यायो निर्वाचन सामग्री
नेपाली सेनाको स्काइ ट्रकबाट डोल्पा पुर्‍याइयो निर्वाचन सामग्री

नेपाली सेनाको स्काइ ट्रकबाट डोल्पा पुर्‍याइयो निर्वाचन सामग्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित