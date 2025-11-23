+
अर्को व्यक्तिको मतदाता परिचयपत्र कब्जा वा बिगार गरे ६ महिना कैद

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १४:०७

१९ फागुन, काठमाडौं । मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम हुनु आवश्यक छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, सकेसम्म मतदाता परिचय पत्र लिएर मतदान गर्न जानुपर्छ । मतदाता परिचयपत्र हराएको वा नष्ट भएको अवस्थामा अन्य सरकारी कागजपत्र देखाएर पनि मतदान गर्न पाइन्छ ।

तर, कसैले अर्को व्यक्तिको मतदाता परिचयपत्र कब्जा गर्ने वा बिगार्ने कार्य गरेको रहेछ भने त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुनेछ ।

निर्वाचन आचासंहिता अनुसार मतदातालाई मतदानबाट बञ्चित गर्न हुँदैन । आयोगका अनुसार, कसैले पनि मतदातालाई मतदान गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले मतदाता परिचयपत्र कब्जा गरी राख, बिगार्न वा खरिद गर्न हुँदैन ।

यस्तो कार्य गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिना कैद वा २५ हजार जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्दछ ।

आगामी बिहीबार मतदान हुँदैछ । कूल मतदाता १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ जना रहेका छन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिन्छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ खसेको मतमा बहुमत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् । समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा सांसदहरू चुनिन्छन् ।

परिचयपत्र
