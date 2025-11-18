+
एक महिनामै भित्रिए १ लाख ५ हजार पर्यटक

नेपाल आगमनमा सुधार आउनुमा भारतीय पर्यटक आगमनमा आएको सुधारले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १४:४२

  • फेब्रुअरी २०२६ मा नेपालमा १ लाख ५ हजार ४ सय ४१ पर्यटक भित्रिएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा ८.८ प्रतिशतले बढी हो।
  • भारतीय पर्यटक आगमनमा १८.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ र यस वर्ष २२ हजार ७ सय ४५ भारतीय पर्यटक नेपाल आएका छन्।
  • श्रीलंका, चीन, म्यानमार लगायत बौद्धमार्गी मुलुकबाट पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य सुधार आएको छ, जसमा श्रीलंका ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

१९ फागुन, काठमाडौं । फेब्रुअरी २०२६ मा १ लाख ५ हजार ४ सय ४१ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् ।

अध्यागमन विभागलाई उद्धत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यस महिना गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ११ हजारभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आएका छन् ।

फेब्रुअरी २०२५ मा ९६ हजार ८ सय ८० पर्यटक नेपाल आएका थिए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८.८ प्रतिशत पर्यटक बढेका हुन् । २०१९ को तुलनामा समेत आगमनमा सुधार भएको छ । त्यस वर्ष १ लाख २ हजार ४ सय २३ पर्यटक आएको बोर्डको तथ्यांक छ ।

नेपाल आगमनमा सुधार आउनुमा भारतीय पर्यटक आगमनमा आएको सुधारले ठूलो भूमिका खेलेको छ । यसबाहेक बौद्धमार्गी मुलुकबाट समेत आगमनमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ ।

फेब्रुअरी २०२५ को दाँजोमा यस वर्ष १८.५ प्रतिशतले भारतीय पर्यटक आगमन बढेको छ । यस वर्ष २२ हजार ७ सय ४५ भारतीय नेपाल आएका छन् । अघिल्लो वर्ष १९ हजार १ सय ८७ आएका थिए ।

बंगलादेशी पर्यटक आगमनमा भने ३३.७ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । त्यहाँबाट यस महिना ३ हजार २ सय १२ पर्यटक मात्र आएका छन् । अघिल्लो वर्ष ४ हजार ८ सय ४७ पर्यटक आएका थिए ।

त्यस्तै श्रीलंकाबाट भने आगमनमा ७२ प्रतिशतको सुधार भएको छ । यस वर्ष श्रीलंकाबाट एक महिनामै ७ हजार ५ सय १५ जना आएका छन् । अघिल्लो वर्ष ४ हजार ३ सय ७० आएका थिए ।

उत्तरी छिमेकी चीनबाट समेत आगमनमा ३०.६ प्रतिशतको सुधार आएको छ । चीनबाट १० हजार ८ सय १६ पर्यटक आएका छन् । मलेसिया र म्यानमारबाट समेत आगमनमा व्यापक सुधार आएको छ । म्यानमारबाट एक महिनामा ६ हजार ३५ र मलेसियाबाट २ हजार १ सय ३७ पर्यटक आएका छन् ।

प्रमुख पर्यटन बजार अमेरिकाबाट ९ हजार ७ सय १० जना आएका छन् । अमेरिकाबाट आउने पर्यटक संख्या भने घटेको छ ।

गत वर्ष फेब्रुअरीमा १० हजार ३ सय ४८ पर्यटक आएका थिए । अस्ट्रेलियाली पर्यटक आगमनमा समेत गिरावट आएको छ । यस वर्ष एक महिनामा १ हजार ४ सय २६ पर्यटक आएका छन् । गत वर्ष ३ हजार ७ सय ३७ पर्यटक आएका थिए ।

बेलायतबाट आउने पर्यटक आगमनमा भने ११.१ प्रतिशतको सुधार आएको छ । यस वर्ष एक महिनामा ५ हजार ६ सय १८ बेलायती नेपाल आएको बोर्डको तथ्यांक छ ।

यस वर्ष जनवरीमा ९२ हजार ५ सय ७३ पर्यटक भित्रिएका थिए । त्यसबेला समेत आगमनमा १५.७ प्रतिशतले सुधार भएको थियो ।

बौद्धमार्गी देशबाट आगमनमा उत्साहजनक सुधार

फेब्रुअरीमा पर्यटक आगमन सुध्रिनुमा बौद्धमार्गी देशको भूमिका समेत उल्लेख्य देखिन्छ । यस वर्ष आगमनको पहिलो स्थानमा भारत छ । दोस्रो स्थानमा चीन र तेस्रो स्थानमा अमेरिका छ । श्रीलंका चौथो स्थानमा उक्लन सफल भएको छ ।

म्यानमार पाँचौं र बेलायत छैंटौं स्थानमा छ । अस्ट्रेलिया सातौं, थाइल्यान्ड आठौं, बंगलादेश नवौं र जर्मनी १०औं स्थानमा छन् । यसमध्ये चीनको ३०.६ प्रतिशत, श्रीलंका ७२ र म्यानमारको ९१.६ प्रतिशत सुधार भएको छ ।

कुन महिनामा कति पर्यटक ?

जनवरी : ९२,७५३

फेब्रुअरी : १,०५,४४१

अध्यागमन विभाग नेपाल नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटक
