+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिक्किम प्रिमियरसँगै भारतमा रिलिज भयो ‘जेरी अन टप’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १७:५८
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २०८२ सालको हिट फिल्म ‘जेरी अन टप’ भारतमा प्रदर्शनमा आएको छ र सिक्किममा प्रिमियर आयोजना गरिएको छ।
  • निर्माता सरोज न्यौपानेसहित कलाकार भुवन केसी र अनमोल केसीले सिक्किम, दार्जिलिङ र सिलिगुडीमा फिल्म प्रवर्धन गरेका छन्।
  • फिल्म पश्चिम बंगाल, नयाँ दिल्ली र आसाममा रिलिज भइसकेको छ र लद्दाखस्थित हलमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ।

काठमाडौं । २०८२ सालको हिट फिल्म ‘जेरी अन टप’ शुक्रबारदेखि भारतमा प्रदर्शनमा आएको छ । नेपालीभाषी बहुल र भारतको पूर्वोत्तर राज्य सिक्किममा प्रिमियर आयोजना गर्दै फिल्मको भारतब्यापी रिलिज थालिएको हो ।

सिक्किम प्रिमियरमा सहभागी हुन निर्माता सरोज न्यौपानेसहित कलाकार भुवन केसी र अनमोल केसी त्यहाँ पुगेका थिए । आयोजित रेडकार्पेट प्रिमियरमा उनीहरू आकर्षणका केन्द्र बने ।

त्यसपछि उनीहरू नेपालीभाषी बहुल पश्चिम बंगालका अन्य थलोहरू दार्जिलिङ र सिलिगुडीमा पुगेर उनीहरूले हल भिजिट समेत गरे । ती ठाउँमा अनमोल र भुवनको क्रेज देखिएको म्यानेजर नीराजन गिरीले बताए ।

त्यहाँबाट फिल्म प्रवर्धनलाई प्रसिद्ध पर्यटकीय थलो गोवा जाने भनिएपनि स्वदेशमा चुनावको चटारोको कारण उनीहरू काठमाडौं फर्किएका छन् । २१ फागुनमा मतदान गरिसकेपछि भुवन र सरोज पुनः फिल्म प्रवर्धनलाई गोवा जानेछन् । अनमोलको यकिन नभैसकेपनि उनी समेत जाने सम्भावना रहेको गिरीले जनाए ।

अस्ली प्रोडक्सन र रेडपान्डा मूभिजले ‘जेरी अन टप’ लाई भारतमा प्रदर्शनमा ल्याएका हुन् । पश्चिम बंगालपछि राजधानी नयाँ दिल्ली र आसाममा फिल्म रिलिज भएको जनाइएको छ ।

‘रेस्पोन्स राम्रै छ । यसअघि नै ऊनको स्विटरले माहोल बनाएको रहेछ’ गिरीले भने, ‘ती ठाउँमा पछिल्लो समय नेपाली फिल्मका दर्शक बढेका रहेछन् । बजार विस्तारको हिसाबले यो खुसीको कुरा हो ।’

उनका अनुसार, ३ महिनाअघि मात्र संचालनमा आएको लद्दाखस्थित हलमा पनि ‘जेरी अन टप’ प्रदर्शनमा आएको छ । सुयोग गुरुङ निर्देशित ‘जेरी अन टप’ अनमोलको करिअरकै सर्वाधिक ग्रस कलेक्सन गर्ने फिल्म हो ।

जेरी : अन टप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘जेरी अन टप’ शुक्रबारदेखि भारतमा

‘जेरी अन टप’ शुक्रबारदेखि भारतमा
‘जेरी अन टप’ को कमाइ १२ करोड नाघ्यो

‘जेरी अन टप’ को कमाइ १२ करोड नाघ्यो
‘जेरी अन टप’ बन्यो २०८२ सालको धेरै कमाउने नेपाली फिल्म, ‘ऊनको स्विटर’ लाई उछिन्यो

‘जेरी अन टप’ बन्यो २०८२ सालको धेरै कमाउने नेपाली फिल्म, ‘ऊनको स्विटर’ लाई उछिन्यो
‘जेरी अन टप’ लाई स्पष्टीकरण सोध्ने र ‘कोशेढुंगा’ को प्रदर्शन रोक्ने सेन्सर बोर्डको निर्णय

‘जेरी अन टप’ लाई स्पष्टीकरण सोध्ने र ‘कोशेढुंगा’ को प्रदर्शन रोक्ने सेन्सर बोर्डको निर्णय
‘जेरी अन टप’ ले ‘ऊनको स्विटर’ को कमाइलाई उछिन्ला ?

‘जेरी अन टप’ ले ‘ऊनको स्विटर’ को कमाइलाई उछिन्ला ?
‘जेरी अन टप’ बन्यो १० करोड कमाउने अनमोल केसीको पहिलो फिल्म

‘जेरी अन टप’ बन्यो १० करोड कमाउने अनमोल केसीको पहिलो फिल्म

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित