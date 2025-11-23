कंगोमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डेमाक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली भएको छ।
- चण्डीदल गणको ३१ औं डफ्ला र भीमकाली गुल्मको चौथो डफ्फालाई रुद्रध्वज गणको ३२ औं डफ्फा र रणशुर गुल्मको पाँचौं डफ्फाले बदली गरेको छ।
- २३८ शान्ति सैनिकको अन्तिम टोली १८ फागुनमा मिसन इलाकातर्फ प्रस्थान गरेको र सोही दिन स्वदेश फर्केको छ।
१९ फागुन, काठमाडौं । डेमाक्रेटिक रिपल्बिक अफ कंगोमा कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा कंगोमा खटिएको चण्डीदल गणको ३१ औं डफ्ला र भीमकाली गुल्मको चौथो डफ्फालाई रुद्रध्वज गणको ३२ औं डफ्फा र रणशुर गुल्मको पाँचौं डफ्फाले बदली गरेको हो ।
२३८ शान्ति सैनिकको अन्तिम टोली १८ फागुनमा मिसन इलाकातर्फ प्रस्थान गरेको छ । उक्त मिसनबाट आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर २३८ शान्ति सैनिक १८ फागुनमै स्वदेश फर्केका थिए ।
हालसम्म उक्त मिसनमा नेपाली सेनाका ९६९ शान्ति सैनिक कार्यरत छन् ।
