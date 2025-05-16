सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ शान्ति सैनिकको अदलीबदली

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली भएको छ।
- गोरखनाथ गणको चौथो डफ्फाका १७५ शान्ति सैनिकको पहिलो टोली २८ मंसिरमा इलाका प्रस्थान गरेको छ।
- २२५ शान्ति सैनिकले आफ्नो कार्यकाल सकेर २८ मंसिरमै स्वदेश फिर्ता भएका छन्।
२९ मंसिर, काठमाडौं । सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली भएको छ ।
सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ लाइट इन्फेन्ट्री बटालियन अन्तर्गत यूद्धभैरव गणबाट खटिएको तेस्रो डफ्फालाई गोरखनाथ गणको चौथो डफ्फाले बदली गरेको हो ।
गोरखनाथ गणको चौथो डफ्फाका १७५ शान्ति सैनिकको पहिलो टोली २८ मंसिरमा मिसनका लागि इलाका प्रस्थान गरेको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले बताएको छ ।
यो मिसनमा आफ्नो कार्यकाल सकेर २२५ शान्ति सैनिकहरू २८ मंसिरमै स्वदेश फिर्ता भएका छन् । हालसम्म उक्त मिसनमा नेपाली सेनाका १ हजार २८९ शान्ति सैनिकहरु कार्यरत छन् ।
