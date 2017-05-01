+
नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली

चौथो डफ्फाका एक सय ७५ जना शान्ति सैनिकको पहिलो टोली आइतबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। उक्त मिसनमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेका दुई सय २५ जना नेपाली शान्ति सैनिक स्वदेश फिर्ता भएका छन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १३:३४

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तेस्रो डफ्फा शान्ति सैनिकलाई गोरखनाथ गणका टोलीले बदली गर्न प्रस्थान गरेको छ।
  • चौथो डफ्फाका एक सय ७५ जना शान्ति सैनिकको पहिलो टोली आइतबार राति सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक प्रस्थान गरेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।
  • उक्त मिसनमा कार्यकाल पूरा गरेका दुई सय २५ जना नेपाली शान्ति सैनिक स्वदेश फिर्ता भएका छन् र हाल एक हजार एक सय ८९ जना सैनिक कार्यरत छन्।

२९ मंसिर, काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ युद्धभैरव गण (शान्ति सैनिक) तेस्रो डफ्फालाई बदली गर्न गोरखनाथ गणका शान्ति सैनिकको टोली मिसन इलाका प्रस्थान गरेका छन्।

चौथो डफ्फाका एक सय ७५ जना शान्ति सैनिकको पहिलो टोली आइतबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। उक्त मिसनमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेका दुई सय २५ जना नेपाली शान्ति सैनिक स्वदेश फिर्ता भएका छन्।

हाल उक्त मिसनमा नेपाली सेनाका एक हजार एक सय ८९ जना शान्ति सैनिकहरू कार्यरत रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

नेपाली शान्ति सैनिक
