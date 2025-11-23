+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आर्थिक गणनामा पूर्ण सहयोग गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिबद्धता

महासंघ अध्यक्ष सिंहले ७७ वटै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई गणनामा सही विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १८:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सफल बनाउन पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
  • महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रले देशमा २० लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी दिएको बताए।
  • राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख ढुण्डीराज लामिछानले तथ्यांक ऐन २०७९ अनुसार तथ्यांकको पूर्ण गोपनीयता कायम गरिने बताए।

१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२’ सफल बनाउन पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तर्क्रियामा महासंघले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रले देशमा २० लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी दिएको बताए । उनले ७७ वटै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई गणनामा सही विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

‘सही तथ्यांक आएमात्र सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माणमैत्री नीति बनाउन सरकारलाई दबाब दिन सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

तथ्यमा आधारित योजनाका लागि आफूहरू सहकार्य गर्न तथा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ लाई सहयोग गरी सफल बनाउन महासंघ तयार रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै ७ प्रदेश र ७७ जिल्लामा रहेका  प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय कार्यालयमा अपिल सहित पत्राचार गर्ने ऐक्यबद्धता उनले जनाए । कार्यक्रममा सहभागीले आर्थिक गणनाको प्रश्नावलीलाई व्यावहारिक बनाउन र साना व्यवसायीलाई पनि समेट्न सुझाव दिए ।

कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को मूल नारा अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना रहेको बताए ।

उनले आर्थिक गणनामा निजी क्षेत्रको आशंका निवारण गर्दै तथ्यांक ऐन २०७९ अनुसार तथ्यांकको पूर्ण गोपनीयता कायम गरिने बताए ।

‘हामी उद्योगी–व्यवसायीहरूको विवरणको सुरक्षाप्रति संवेदनशील छौं, यो गणना कसैलाई करको दायरामा ल्याउन वा दण्डित गर्न नभई मुलुकको वास्तविक आर्थिक सूचकहरू तयार गरी अनुसन्धान र नीति निर्माणमा प्रयोग गर्न हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको सहभागिताविना यो अभियान सफल हुँदैन ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित