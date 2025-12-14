निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारणसभा स्थगित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं साधारणसभा तथा निर्वाचन आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण स्थगित भएको छ।
- निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको स्मरण गराउँदै महासंघलाई साधारणसभा स्थगित गर्न पत्र पठाएको थियो।
- महासंघ महासचिव रोशन दाहालले अर्को सूचना नआएसम्म महासंघको सबै कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिनुभयो।
१२ माघ, काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्धारित २६औं साधारणसभा तथा निर्वाचन स्थगित भएको छ ।
महासंघले १५ देखि १७ माघमा साधारणसभा तथा १३औं अधिवेशन आयोजना गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले पत्र पठाउँदै निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको स्मरण गराइ साधारणसभा स्थगित गर्न भनेको हो ।
सोही अनुसार महासंघको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएको महासंघ महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म महासंघको कार्यक्रम रोकिएको छ ।
आचारसंहिताले सबै प्रदेश, जिल्ला संघ र एसोसिएट तथा वस्तुगत संघसंस्थाको साधारणसभा समेत स्थगित भएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
