चुनावको पूर्वसन्ध्यामा वर्षा राउत : बोलीको पक्का हुन प्रधानमन्त्री कार्कीबाट सिक्नुपर्छ

काठमाडौं । सिंगो मुलुक नै बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होमिएको छ । सेलिब्रेटीहरू भोट हाल्न गृहथलो फर्किएका छन् । मनोरञ्जन वृत्तमा पनि चुनावलाई लिएर उत्साहको वातावरण छ ।
केही दिनअघिसम्म केही दलका नेताले नै चुनाव हुने कुरामा संशय व्यक्त गरिरहेका थिए । उनीहरूले चुनावको वातावरण तयार नभएको चुनाव हुने कुरामा संशय व्यक्त गरेका खबर मिडियामा पनि आएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव हुने कुरामा भ्रम नपाल्न भनेको थियो ।
निर्धारित मितिमै चुनाव गर्ने कार्की नेतृत्वको सरकारको प्रशंसामा अभिनेत्री वर्षा राउत उभिएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्कीबाट नेताहरूले बोलीको पक्का हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्नुपर्ने बताएकी छन् ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै राउतले लेखेकी छन् :
मलाई भोलि चुनावमा भोट हाल्नुभन्दा अगाडि आनन्द लागेको कुरा चाहिँ १ महिना अगाडिसम्म चुनाव हुँदैन भनेर गफ हुन्थ्यो । एकजना महिलाले चट्टानझैँ अडान लिनुभयो, अनि उहाँले दिनुभएको बचनअनुसार भोलि चुनाव हुँदैछ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यूप्रति सम्मान । आउने सबै नेताहरूले बोलीको पक्का हुन चाहिँ उहाँबाट सिक्नुपर्छ है ।’
