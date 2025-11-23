+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गृहथलो फर्किए कलाकार, कसले कुन ठाउँबाट गर्दैछन् मतदान ?

अभिनेता राजेश हमालले काठमाडौंको लैनचौरस्थित कन्या हाइस्कुल केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन् । उनले लामो समयदेखि यही केन्द्रबाट भोट हाल्दै आएका छन् ।

0Comments
Shares
विष्णु शर्मा विष्णु शर्मा
२०८२ फागुन २० गते १६:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बिहीबार देशभर बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म हुँदैछ।
  • धेरै कलाकारले आफ्नो गृहथलोबाट मतदान गर्ने जनाएका छन्, भने केही मतदानका लागि जाने क्रममा छन्।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बिहीबार देशभर हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले मतदानको समय बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म तोकेको छ । भोट हाल्न अधिकांश कलाकार गृहथलो पुगिसकेका छन् भने केही जाने क्रममा छन् ।

केही कलाकार भने कार्यव्यस्तता वा अन्य कारणले यसपटक मतदान गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । तर चुनावप्रति कलाकारमा उत्साह देखिएको छ । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा धेरैले चुनावप्रति आफ्नो आशा र उत्साह व्यक्त गरेका छन् ।

अभिनेता हरिवंश आचार्यले काठमाडौं-५ को बुढानीलकण्ठस्थित मतदान केन्द्रबाट भोट हाल्ने भएका छन् । २०३६ सालदेखि मतदान गर्दै आएका उनले लगभग हरेक चुनावमा भोट हालेको अनुभव सुनाए ।

यसपटकको चुनावलाई लिएर उनी उत्साहित देखिए । ‘यसपटक प्रतिस्पर्धा बढी देखिन्छ । युवाहरू पनि अघि बढेका छन् । पहिले जस्तै एउटै अनुहार मात्र देखिने अवस्था कम भएको छ’ उनले भने, ‘यो चुनावले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, देशमै रोजगारी सिर्जना होस् र दण्डहीनताको अन्त्य होस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ ।’

गायिका आस्था राउत काठमाडौं-१ की मतदाता हुन् । यो उनको दोस्रो मतदान अनुभव हुनेछ ।

यो चुनावले बेथिति हटाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने आशा आफूले राखेको उनले बताइन् । ‘राजनीतिमा भइरहेको ‘म्युजिकल चेयर’ को अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो’ आस्थाले भनिन्, ‘त्यसो भए सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका लागि राम्रो हुन्छ । मतको सदुपयोग होस् र परिवर्तन आउन सकोस् ।’ उनले आगामी चुनावदेखि जहाँ बसे पनि त्यहींबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा पनि राखिन् ।

हास्यकलाकार मनोज गजुरेलले भक्तपुरको सूर्यविनायक-२ बालकोटस्थित बालविनायक स्कुल केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन् । २०५२ सालदेखि भोट हाल्दै आएका उनले यसपटकको निर्वाचनलाई विशेष रुपमा लिएको बताए ।

निर्देशक तथा अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले मोरङ-६ को बालिका मावि केन्द्रबाट मतदान गर्ने भएकी छन् । मतदानकै लागि उनी गृहथलो पुगेकी हुन् । अहिले विराटनगरमा गर्मी बढ्दै गएको छ । त्यसैले बुवाआमालाई लिएर बिहानै मतदान केन्द्र पुग्ने उनले बताइन् ।

‘बुवाआमालाई लिएर बिहानै भोट हाल्न जाने सोच बनाएको छु । माहोल पनि बुझ्ने र हेर्ने,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् । दीपाश्रीले यसअघि २०७९ सालको संसदीय चुनावमा पनि मतदान गरेकी थिइन् ।

‘नेपथ्य’ ब्यान्डका गायक अमृत गुरुङ पनि मतदानका लागि गृहथलो पोखरा पुगिसकेका छन् । कास्कीको पुम्दीभुम्दीस्थित ओखलेडाँडा मतदान केन्द्रबाट उनले मतदान गर्नेछन् । सिन्धुलीमा कन्सर्ट सकेर उनी सोझै पोखरा पुगेका हुन् ।

कति पटक भोट हाले भन्ने ठ्याक्कै याद नभए पनि, भोट हाल्न थालेपछि कुनै पनि चुनाव नछुटाएको अमृत बताउँछन् । चुनावपछि ‘नेपथ्य’ ब्यान्ड क्यानडा टुरको तयारीमा व्यस्त हुनेछ ।

अभिनेत्री केकी अधिकारीले काठमाडौं क्षेत्र ३ अन्तर्गतको मुलपानीस्थित ग्रीन हिलसिटी हाउजिंग नजिकको केन्द्रबाट मतदान गर्दैछिन् । संसदीय निर्वाचनमा यो उनको दोस्रो अनुभव हुनेछ ।

यसपटकको चुनावलाई लिएर आफूमा उत्साह र डर दुबै रहेको केकीले बताइन् । ‘मलाई यसपटक अनौठो लागेको छ । सँगसँगै परिवर्तनको पक्षमा हामी छौं जस्तो महसुस भएको छ’ उनले भनिन्, ‘उत्साह र डर दुबै छ । यसपटकको भोट एकदमै सोचेर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।’

अभिनेता विपिन कार्की पनि मतदानका लागि गृहथलो विराटनगर पुगेका छन् । उनी मोरङ-३ का मतदाता हुन् । ‘यसपटकको चुनावलाई लिएर उत्साहित छु,’ उनले भने, ‘राम्रा उम्मेदवारले जितून् भन्ने चाहना छ ।’

अभिनेता राजेश हमालले काठमाडौंको लैनचौरस्थित कन्या हाइस्कुल केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन् । उनले लामो समयदेखि यही केन्द्रबाट भोट हाल्दै आएका छन् ।

दीपकराज गिरी काठमाडौं-९ का मतदाता हुन् । उनले आफ्नो पुर्ख्यौली थलो चन्द्रागिरी नगरपालिका-१ दहचोकबाट मतदान गर्ने बताए । ‘यसपटक पार्टी र विचारभन्दा माथि उठेर भोट हाल्नेछु,’ उनले भने ।

भुवन केसी र अनमोल केसीले सिनामंगलस्थित केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन् । अभिनेता निर्मल शर्माले सिफलस्थित हिमालय विद्यामन्दिर केन्द्रबाट भोट हाल्नेछन् भने रेखा थापाले चावहिलस्थित पशुपति क्याम्पस केन्द्रबाट मतदान गर्नेछिन् ।

मिस नेपाल लुना लुइँटेलले नयाँ बानेश्वरस्थित केन्द्रबाट मतदान गर्दैछिन् ।

अभिनेता प्रदीप खड्काले भने यसपटक मतदानको अवसर गुमाउने भएका छन् । उनी यतिबेला चितवनमा आफ्नो फिल्म ‘ऐरी’ को छायांकनमा व्यस्त छन् । उनी ललितपुर-३ का मतदाता हुन् ।

‘राम्रो व्यक्ति जितोस् भन्ने चाहना छ । पार्टीलाई पनि सचेत गराउन सक्ने उम्मेदवारले जित्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रदीप अझै करिब ७० दिन ‘ऐरी’ को छायांकनमा व्यस्त रहनेछन् ।

अभिनेता दयाहाङ राईले पनि मतदान गर्ने बताएका छन्, तर कुन केन्द्रबाट भोट हाल्ने भन्ने खुलाएका छैनन् । ‘बिहानैदेखि कहाँबाट भोट हाल्ने भनेर फोन आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई मतदान केन्द्र सार्वजनिक नगर्ने सोचमा छु ।’

कतिपय कलाकार भने विदेश भ्रमणमा रहेकाले यसपटक मतदानको अवसर गुमाउने भएका छन् ।

कलाकार चुनाव प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतदान
लेखक
विष्णु शर्मा

शर्मा अनलाइनखबर डटकमका उपसम्पादक हुन् । उनी कला-मनोरञ्जन विषयमा लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यस्तो देखियो कलाकारको होली (तस्वीर)

यस्तो देखियो कलाकारको होली (तस्वीर)
निर्वाचन आयोगले गर्‍यो कलाकार र ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ सँग छलफल

निर्वाचन आयोगले गर्‍यो कलाकार र ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ सँग छलफल
ट्रम्प प्रशासनको यात्रा प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूको भ्रमण धमाधम रद्द

ट्रम्प प्रशासनको यात्रा प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूको भ्रमण धमाधम रद्द
कलाकारका नाममा पैसा माग्ने प्रवृत्ति बढ्दै, सचेत रहन आग्रह

कलाकारका नाममा पैसा माग्ने प्रवृत्ति बढ्दै, सचेत रहन आग्रह
जेनजी आन्दोलनका भाइरल भिडियो, विवादमा तानिँदै इन्फ्लुएन्सरदेखि कलाकार

जेनजी आन्दोलनका भाइरल भिडियो, विवादमा तानिँदै इन्फ्लुएन्सरदेखि कलाकार
कलाकारमाथिको हुर्मत लिने कार्य रोक्न चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको आग्रह

कलाकारमाथिको हुर्मत लिने कार्य रोक्न चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको आग्रह

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित