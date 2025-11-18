+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कलाकारका नाममा पैसा माग्ने प्रवृत्ति बढ्दै, सचेत रहन आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १३:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कलाकारहरूको नाम र फोटो दुरुपयोग गरेर प्रंशसकहरूसँग पैसा माग्ने प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालमा बढेको छ।

कलाकारहरूको नाम र फोटो दुरुपयोग गरेर प्रंशसकहरूसँग पैसा माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सार्वजनिक रूपमा पोस्ट भइसकेका फोटोहरू दुरुपयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत पैसा माग्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसबारे कलाकारहरूले लेख्न थालिका छन् । केही दिन जोन एन्ड दी लोकल्सका गायक जोन चाम्लिङले यस्तो हर्कतबारे खुलेरै लेखे । उनले कसैले आफ्नो नाम र फोटो प्रयोग गरेर पैसा मागिरहेकोबारे सबैलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

त्यस्तै स्वप्निल शर्मा संलग्न ‘स्वर’ले पनि यस प्रकारको ठगीबाट बच्न आग्रह गरेको छ । यसमा पूर्ण राई एन्ड दाजुभाइका गायक पूर्ण राईले पनि यस प्रकृतिको सूचना निकालेका छन् ।

सामान्यतया: कलाकारहरू आफ्नो प्रंशसकहरूसँग साामाजिक सञ्जालमार्फत पैसा माग्ने गर्दैनन् । तर, यस ट्रेन्डलाई विश्लेषण गर्दा ठगहरूले प्राय: कलाकारहरूको नाम र फोटो प्रयोग गरेर नक्कली अकाउन्ट बनाउने गर्छन् । अनि त्यसबाट अन्य व्यक्तिलाई म्यासेज पठाउँदै पैसा माग्ने गरिन्छ ।

यसबाट बँच्न कलाकारहरूका वास्तविक अकाउन्टलाई फलो गर्ने, त्यसप्रकृतिको म्यासेज आए अकाउन्ट चेक गर्ने, नक्कली भेटिएको खण्डमा रिपोर्ट गर्ने, त्यस्ता अकाउन्टमार्फत आएका म्यासेजहरूलाई वेवास्ता गर्ने लगायतका काम गर्न सकिन्छ ।

कलाकार पैसा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनका भाइरल भिडियो, विवादमा तानिँदै इन्फ्लुएन्सरदेखि कलाकार

जेनजी आन्दोलनका भाइरल भिडियो, विवादमा तानिँदै इन्फ्लुएन्सरदेखि कलाकार
कलाकारमाथिको हुर्मत लिने कार्य रोक्न चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको आग्रह

कलाकारमाथिको हुर्मत लिने कार्य रोक्न चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको आग्रह
कलाकारले मनाए भाइटीका (तस्वीर)

कलाकारले मनाए भाइटीका (तस्वीर)
एक कलाकार, जसले आफ्नो गायकीबाट हिंसामा जलेको राज्यलाई शान्त बनाए

एक कलाकार, जसले आफ्नो गायकीबाट हिंसामा जलेको राज्यलाई शान्त बनाए
कलाकारले लगाए विजया दशमीको टीका (तस्वीर)

कलाकारले लगाए विजया दशमीको टीका (तस्वीर)
कलाकारसँग सभामुख घिमिरेको अन्तरक्रिया

कलाकारसँग सभामुख घिमिरेको अन्तरक्रिया

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित