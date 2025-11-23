+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले गरे बुटवलमा मतदान

लुम्बिनीका अन्य शीष नेताले कहाँबाट गर्दैछन् ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते ७:१७

२१ फागुन, बुटवल । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं रुपन्देही-२ का उम्मेदवार विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बुटवलबाट मतदान गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–८ स्थित सडक डिभिजन कार्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रबाट उनले पहिलो मतदान गरेका हुन् ।

उनी यो निर्वाचन क्षेत्रमा २०६४ यताका सबै निर्वाचनमा विजयी हुँदै आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरू उम्मेदवार छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रुकुमपूर्वबाट उम्मेदवार बने पनि उनले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १४ स्थित नेपाल प्रहरी स्कुल शान्तिपुर मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने छन् । त्यहाँ मतदान गरेपछि प्रचण्ड हेलिकोप्टरबाट रुकुमपूर्व आउने छन् ।

नेकपा एमालेका अर्का उपाध्यक्ष तथा गुल्मी–२ का उम्मेदवार गोकर्ण विष्ट, गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–४ स्थित रामराज्य माविको केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन् ।

यस्तै एमाले महासचिव तथा दाङ–२ बाट उम्मेदवार बनेका शंकर पोखरेलले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१९ स्थित बिजौरी मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन् ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका महामन्त्री तथा रूपन्देही–१ का उम्मेदवार सुनील लम्सालले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–७ भलवारीस्थित प्रभात आधारभूत स्कुलको केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन् ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा दाङ–१ का उम्मेदवार योगेन्द्र चौधरीले गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर–४ को खडगपुर केन्द्र मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन् ।

नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा रोल्पाबाट उम्मेदवार बनेका वर्षमान पुनले रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर–७ बालउदय प्राविको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन् ।

यस्तै एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले रुपन्देही २ को बुटवल वडा ११ लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसको केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन् । विश्वकर्मा आफैं यसपटक उम्मेदवार छैनन् ।

यस्तै रास्वपाका सहमहामन्त्री विपीनकुमार आचार्यले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा–१२ पशुपति माविको रहीपौरी केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन् ।आचार्य क्षेत्र नम्बर–२ को उम्मेदवार भए पनि उनको मतदाता नामावली क्षेत्र नम्बर ३ मा छ ।

यस्तै एमाले पूर्वउपमहासचिव तथा गुल्मी–१ का उम्मेदवार प्रदीप ज्ञवालीले गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर–४ को बम्घा निमावि चौतारा मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन् ।

यस्तै कांग्रेसका नेता तथा गुल्मी–१ का उम्मेदवार चन्द्र भण्डारीले गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर–१ हुँगास्थित जनजागृति माविबाट मतदान गर्दैछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा २६ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यहाँ झन्डै ३४ लाख मतदाता कायम भएका छन् । १७ लाख १५ हजार १६३ जना पुरुष, १६ लाख ७१ हजार ४७९ जना महिला र अन्य मतदाता ३८ जना गरी कुल ३३ लाख ८६ हजार ६८० जना रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार बागमती र कोशी प्रदेशपछि मतदाता संख्याका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डै ६ सय उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । जसमा ३९४ जना उम्मेदवार राजनीतिक दलका र २०५ जना स्वतन्त्र रहेका छन् ।

कुल उम्मेदवारमध्ये ५४३ जना पुरुष र ५६ जना महिला उम्मेदवार छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १ हजार ६७१ वटा मतदानस्थल र ३ हजार ९९८ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।

नेकपा एमाले मतदान विष्णुप्रसाद पौडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

घिमिरेको दाबी- मेरो जित सुनिश्चित भइसक्यो, परिणामको पर्खाइ मात्रै बाँकी

घिमिरेको दाबी- मेरो जित सुनिश्चित भइसक्यो, परिणामको पर्खाइ मात्रै बाँकी
महोत्तरी-१ मा उज्यालो नेपालका उम्मेदवार गुप्ता एमाले प्रवेश

महोत्तरी-१ मा उज्यालो नेपालका उम्मेदवार गुप्ता एमाले प्रवेश
मध्यपूर्वको तनावप्रति ओलीको चिन्ता, नेपालीको सुरक्षामा परिचालित हुन सरकारसँग माग

मध्यपूर्वको तनावप्रति ओलीको चिन्ता, नेपालीको सुरक्षामा परिचालित हुन सरकारसँग माग
कैलाली-२ मा प्रलोपा उम्मेदवारले गरे एमालेका सूर्य थापालाई समर्थन

कैलाली-२ मा प्रलोपा उम्मेदवारले गरे एमालेका सूर्य थापालाई समर्थन
पूर्व सभामुख घिमिरेको प्रतिक्रिया- महाकाली सन्धिबारे स्पष्ट छु, मेरो हस्ताक्षर छैन

पूर्व सभामुख घिमिरेको प्रतिक्रिया- महाकाली सन्धिबारे स्पष्ट छु, मेरो हस्ताक्षर छैन
झापामा एमाले कार्यकर्ताबाट कुटिए पत्रकार

झापामा एमाले कार्यकर्ताबाट कुटिए पत्रकार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित