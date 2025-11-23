रवि र बालेनले गरे मतदान

२१ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र बरिष्ठ नेता बालेन शाहले मतदान गरेका छन् ।
रवि लामिछानेले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ स्थित उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको महांकाल चौरस्थित मतदानस्थलबाट मतदान गरेका छन् ।
रवि चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले उनले आफूलाई भने मतदान गर्न पाउँदैनन् ।
मतपत्र खसालिसकेपछि उनले मतपेटिकामा ढोगेका थिए ।
रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन शाहले भने काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत सिनामंगलस्थित अन्नपूर्ण स्कुल मतदानस्थलबाट मतदान गरेका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएका उनी बिहान ७ बजे नै मतदान गर्न पुगेका थिए । उनी अन्य मतदाताहरुसँगै लाइनमा बसेर आफ्नो पालो कुरेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बालेनले पनि आफूलाई भोट हाल्न पाएनन् ।
