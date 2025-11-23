जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाही र मनऋषि धितालले गरे एकै ठाउँबाट मतदान

२१ फागुन, काठमाडौं । जुम्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र शाही र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का उम्मेदवार मनऋषि धितालले एकै मतदानस्थानबाट मतदान गरेका छन्।
जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका नराकोटमा पर्ने भैरव माध्यामिक विद्यालयको मतदानस्थलबाट शाही र धितालले मतदान गरेको मतदान अधिकृत दीपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।
