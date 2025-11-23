मतदानपछि मनोज गजुरेल : अब यति चाँडै औंलामा रङ लाउन नपाए हुन्थ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । हास्यकलाकार मनोज गजुरेलले भक्तपुरको सूर्यविनायक-२ बालकोटस्थित बालविनायक स्कुलको केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
लाइनमा ३० मिनेट उभिएर आफूले मतदान गरेको उनले बताए । ‘बिहानैदेखि भोट हाल्न पुगेका नागरिकको उत्साहजनक माहोल छ’ गजुरेलले भने, ‘अब यति चाँडै औंलामा रङ लाउन नपाए हुन्थ्यो ।’
लोकतन्त्रको सुन्दर रुप मतदान भएकाले यसमा सहभागी हुन पाइएको बताउँदै मनोजले खुसी व्यक्त गरे । ‘देशले यो चुनावबाट निकास र स्थायित्व पाउने आशा राखेको छु’ उनले भने ।
