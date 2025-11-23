सुनसरीमा १० बजेसम्म १५ प्रतिशत मतदान

२१ फागुन, सुनसरी । सुनसरीमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि जारी निर्वाचनमा साढे १० बजेसम्म १५ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन प्रमुख दिव्यराजले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार हालसम्म सबै मतदानस्थलमा शान्तिपूर्ण मतदात भइरहेको छ । कुल मतदाता संख्या पाँच लाख ८० हजार ९४५ जना रहेको सुनसरीमा ६२४ मतदान केन्द्र रहेका छन् । तीमध्ये क्षेत्र नम्बर १ मा एक लाख ५० हजार ३९३, क्षेत्रनम्बर २ मा एक लाख ५८ हजार ९१०, क्षेत्र नम्बर ३ मा एक लाख ३४ हजार ३०२ र क्षेत्र नम्बर ४ मा एक लाख ३७ हजार ३४० मतदाता रहेका छन् ।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने धरानमा मतदाताहरू बिहान ७ बजेदेखि नै मतदाताहरू लाइन लागेर उत्साहका साथ मतदान गरिरहेका छन् ।
