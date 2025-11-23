+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्लाहीको बलरा-१ मा सीडीओ र प्रहरी प्रमुख पुगेर सम्झाए मतदाता, सुरु भयो मतदान

मतदाताहरूलाई सीडीओ र प्रहरी प्रमुखले ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १०:५९

२१ फागुन, काठमाडौं । सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–१ को एक मतदान केन्द्रको एक केन्द्रमा केहीबेर रोकिएको मतदान फेरि सुरु भएको छ ।

बिहान केहीबेर सो क्षेत्रमा केही युवाहरू उत्रिएर अवस्था तनावग्रस्त बनाउन खोजेका थिए ।

लगत्तै, मतदान रोकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामराज कडरिया र जिल्ला प्रहरी प्रमुख योगेन्द्र कुमार खड्कासहित सो मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए ।

उनीहरूसमक्ष स्थानीयले आफूहरू त्रसित रहेको मतदान गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरे । मतदाताहरूलाई सीडीओ र प्रहरी प्रमुखले ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् ।

यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार अमरेश कुमार सिंहको पालिका हो ।

मतदाता मतदान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मतदातालाई मतदान स्थलमा जाने बाटो छेके २५ हजार जरिबाना

मतदातालाई मतदान स्थलमा जाने बाटो छेके २५ हजार जरिबाना
जाम् भोट हाल्न (तस्वीरहरू)

जाम् भोट हाल्न (तस्वीरहरू)
केवल मतदाताको भरोसा लिएर निर्वाचनमा होमिएका छौं- राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ

केवल मतदाताको भरोसा लिएर निर्वाचनमा होमिएका छौं- राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ
मतदातालाई कांग्रेस महामन्त्रीको आग्रह- अतिवादलाई अनुमोदन नगर्नुस्

मतदातालाई कांग्रेस महामन्त्रीको आग्रह- अतिवादलाई अनुमोदन नगर्नुस्
२ मिनेटभित्र मतदाताले भोट दिइसक्छन्, धेरै लाइनमा बस्न पर्दैन : आयोग

२ मिनेटभित्र मतदाताले भोट दिइसक्छन्, धेरै लाइनमा बस्न पर्दैन : आयोग
मतदाताको एकै स्वर : बाँदर नियन्त्रणको स्पष्ट खाका ल्याउनेलाई भोट

मतदाताको एकै स्वर : बाँदर नियन्त्रणको स्पष्ट खाका ल्याउनेलाई भोट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित