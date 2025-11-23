+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्याङ्जा–१ मा किरियापुत्रीले गरे मतदान

‘मतदान हाम्रो अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । त्यसैले यस्तो बेलामा पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न आयौं,’ बाबुको किरिया बसिरहेका चन्द्रकान्त अर्यालले भने ।

0Comments
Shares
रामबहादुर रोकाहा रामबहादुर रोकाहा
२०८२ फागुन २१ गते १३:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा शोकको समयमा पनि एकैघरका दुई मतदाताले मतदानमा सहभागी भएर नागरिक कर्तव्य पूरा गरे।
  • चन्द्रकान्त अर्याल र उनकी श्रीमती सुमित्रा पोख्रेल अर्यालले पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालय मतदानस्थलमा मतदान गरे।
  • चन्द्रकान्तले भने, 'मतदान हाम्रो अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो, त्यसैले यस्तो बेलामा पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न आयौं।'

२१ फागुन, स्याङ्जा । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भइरहेको निर्वाचनअन्तर्गत स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा बिहीबार भावुक र प्रेरणादायी दृश्य देखियो ।

शोकको समयमा पनि नागरिक कर्तव्यलाई प्राथमिकता दिँदै एकैघरका दुई मतदाता मतदानमा सहभागी भए । बाबुको किरिया बसिरहेका चन्द्रकान्त अर्याल र उनकी श्रीमती सुमित्रा पोख्रेल अर्यालले बिहीबार अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–१ स्थित पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालय मतदानस्थलमा पुगेर मत खसालेका हुन् ।

पारिवारिक शोकका बीच पनि उनीहरू मतदान केन्द्रमा पुग्दा त्यहाँ उपस्थित अन्य मतदाताको ध्यान खिचेको थियो । परिवारमा शोक परेकै अवस्थामा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुन उनीहरू मतदान केन्द्र पुगेका थिए ।

मतदानपछि प्रतिक्रिया दिँदै चन्द्रकान्तले मताधिकार प्रयोग गर्नु कर्तव्य ठानेर आएको बताए । ‘मतदान हाम्रो अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । त्यसैले यस्तो बेलामा पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न आयौं,’ उनले भने ।

किरियापुत्री प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२ मतदान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित